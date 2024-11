SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Bénin à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

mardi, 19 novembre, 2024 à 11:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Patrice Talon exprime, en son nom et en celui du gouvernement et du peuple béninois, ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et à l’illustre Famille Royale.

“Je saisis cette heureuse opportunité pour Vous exprimer ma satisfaction quant à l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et Vous réitérer ma disponibilité à travailler, avec Vous, à leur renforcement”, souligne le Président de la République du Bénin.