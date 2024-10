10ème édition du Prix Katara du roman arabe: les Marocains Yassine Kenni et Bouchaib Saouri primés à Doha

jeudi, 17 octobre, 2024 à 21:46

Doha – La Fondation publique pour le village culturel “Katara” a annoncé, jeudi, les noms des lauréats de la 10ème édition du Prix Katara du roman arabe, dont les deux Marocains Yassine Kenni et Bouchaib Saouri.

Yassin Kenni a été primé dans la catégorie des romans non-publiés pour son roman “Abata”, tandis que Bouchaib Saouri a remporté le prix dans la catégorie des études critiques pour son ouvrage “L’imaginaire de l’identité dans le roman arabe”.

La 10ème édition du Prix Katara du roman arabe comprend six catégories, à savoir les “romans publiés”, les “romans non-publiés”, les “romans jeunesse”, les “Essais d’histoire non-publiés”, les “critiques littéraires” et le “roman qatari”.

Le romancier marocain Thami Al Ouazzani avait été désigné personnalité de l’année par la 10ème édition du Prix Katara du roman arabe (13 au 20 octobre), dans le cadre de la tradition annuelle du comité de cette distinction visant à célébrer une figure qui a marqué de son empreinte la littérature arabe et l’Année de la Culture Qatar-Maroc 2024.

La célébration de la “personnalité de l’année” comprend une exposition de photographies retraçant les étapes marquantes de la vie du romancier (1903-1972), ainsi qu’une rencontre sur l’évolution du roman marocain depuis sa genèse jusqu’à nos jours, avec la participation du président de l’Union des écrivains du Maroc, Abderrahim El Allam et de la romancière, critique et universitaire marocaine, Zhor Karam.

Al Ouazzani, romancier autodidacte prolifique, a multiplié les écrits dans divers domaines, de l’histoire à l’autobiographie, en passant par le roman et les méditations, rappelle le communiqué, notant que ses œuvres “Histoire du Maroc” (1940), “Zaouia” (1942) et “Le voyage éclair” (1958), entre autres, témoignent de ses connaissances encyclopédiques et de sa polyvalence.

Depuis son lancement en 2014, le “Prix Katara” du roman arabe a œuvré pour consolider la présence des romans arabes distingués à l’échelle internationale.