Le 12ème Festival international “Malhouniyat” a attiré 14.000 spectateurs (Organisateurs)

mardi, 10 septembre, 2024 à 21:36

Azemmour – Le 12ème Festival international “Malhouniyat”, qui s’est tenu à Azemmour du 5 au 7 septembre courant, a attiré 14.000 spectateurs, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Selon la même source, les passionnés de cet art ont vécu, durant trois soirées musicales, un véritable voyage artistique et spirituel en compagnie de brillants musiciens et chanteurs de Malhoun.

La soirée “Ferajet Leklam”, rappelle le communiqué, a été animée par un orchestre composé des meilleurs musiciens du Malhoun sous la direction de Mohamed El Ouali. Cette soirée a vu la participation de chanteurs et chanteuses de grand talent comme Mustapha Lekhlifi, Abdelkrim Sadki et Chaimae Erradaf.

Pour ce qui est de la soirée du “dhikr issaoui” et de “tamraht lechiakh”, ce sont Driss Zaarouri, Abdelhadi Benghanem, Saïd Belmekki et la confrérie Issaouie d’Azemmour qui sont montés sur scène, sous la houlette de Hassan Benkhama.

La soirée “Hadrat El Malhoun” a été animée, elle, par la formation “Legriha Roudania” avec, au chant, Hajar Azhouri, Zakaria Moufid et Hamza El Boukhlifi.

Quant à la troisième soirée, celle de “Behjat Lesrar”, elle a été animée par la troupe “Jnane Ennebi pour l’art traditionnel” et l’orchestre “Redouane El Asmar”.

A noter que cet événement artistique a été organisé par l’Association provinciale des affaires culturelles à El Jadida avec le soutien de l’Office Chérifien des Phosphates.

Cette édition, organisée en collaboration avec l’Académie du Royaume du Maroc, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Région de Casablanca-Settat, le Conseil provincial d’El Jadida, et la commune d’Azemmour, sous l’égide de la préfecture d’El Jadida et en coordination avec la commune d’Azemmour et le Conseil provincial d’El Jadida, a célébré l’inscription en décembre dernier de l’art du Malhoun sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.