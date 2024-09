La 17è édition du Festival international du film de femmes de Salé du 23 au 28 septembre

mardi, 10 septembre, 2024 à 17:42

Rabat – Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association Bouregreg organise la 17ème édition du Festival international du film de femmes de Salé, du 23 au 28 septembre.

Ce festival représente une opportunité pour les femmes cinéastes de toutes origines géographiques, arabes, africaines et internationales, de débattre des questions liées à cette profession, de partager leurs expérience et expertise, de soulever les problèmes ayant trait à son exercice et de discuter de la condition des femmes à travers des réalisations filmiques, selon un communiqué des organisateurs.

Cette édition se tient dans un environnement sociologique mouvant qui a un impact considérable sur le travail des femmes dans le cinéma et sur son image à l’écran, notamment en ce qui concerne la violence, le harcèlement, la protection de la famille, la parité des droits civils et la protection des enfants et des jeunes, relève le communiqué, ajoutant que les femmes cinéastes ont mis en avant ces sujets dans leurs films récents, preuve de la dynamique du cinéma au Maroc et de son écoute aux attentes de la société.

Le Festival aspire ainsi à soutenir les avancées constitutionnelles que la société civile essaie de mettre en œuvre, en vue de surmonter certaines réalités qui font l’objet d’un large débat public, ayant trait aux droits des femmes, à l’égalité et à la parité, souligne la même source.

«En soulevant ces questions, nous accompagnons également les propositions faites par les films internationaux participant au Festival, afin d’échanger les points de vue et développer l’expérience cinématographique marocaine» note le communiqué, signalant que la cinématographie hongroise est à l’honneur pour cette 17è édition.

Le programme de cette édition puise sa richesse dans la multitude de passerelles culturelles et artistiques que le Festival construit, fait savoir la même source, notant que l’ouverture sur de nouveaux horizons permet l’approfondissement des recherches sur les préoccupations cinématographiques des femmes et la valorisation de leurs actions.

Le Festival rendra, par ailleurs, hommage à l’actrice égyptienne Dalia El Beheri pour son parcours remarquable dans le cinéma et la télévision, ainsi qu’à l’actrice marocaine Saâdia Ladib pour son parcours cinématographique marquant.