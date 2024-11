La 17ème édition du Festival “Handifilm”, du 04 au 07 décembre à Rabat

mardi, 26 novembre, 2024 à 18:46

Rabat – La 17ème édition du Festival “Handifilm du cinéma inclusif” se tient, du 04 au 07 décembre prochain à Rabat, à l’initiative de l’association Handifilm sous le thème “le cinéma comme levier de promotion de l’écotourisme inclusif”, ont annoncé, mardi à Rabat, les organisateurs de cette manifestation.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition mettra en lumière des initiatives de la société civile visant la relance du tourisme solidaire, durable et inclusive dans le régions touchées par le séisme d’Al Haouz, ont précisé les organisateurs lors d’une conférence de presse.

Ces initiatives sont mises en avant dans deux films hors compétition produits par l’association “Handifilm” et par l’association Italienne “Cinema Iclusione Participazione”, s’articulant autour de l’impact du séisme d’Al Haouz sur le tourisme écologique dans les régions touchées, a précisé le directeur général du Festival Handifilm, Hassane Benkhlafa.

Cette édition verra également la participation d’un groupe de jeunes issus des régions touchées par le séisme d’Al Haouz ayant bénéficié de formations organisées par l’association sur les techniques de reportage et d’autres arts audiovisuels, a-t-il ajouté.

Ce festival sera marqué par la projection d’une vingtaine de films s’articulant autour des enjeux de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le développement durable ainsi que leur image dans le cinéma et les médias.

La compétition officielle du Festival Handifilm mettra en lice 12 films issus du Maroc, France, Turquie, Suisse, Italie, Iran, Congo, Russie, Chine et Inde, alors que 6 films réalisés par de jeunes cinéastes du Maroc et de l’Italie vont concourir aux prix de la compétition spéciale juniors.

Le festival comprend également une section “Panorama” qui verra la projection de trois films issus du Maroc et de l’Italie.

Le jury du festival est composé de Fatima Attif (actrice), Luc Boland (réalisateur), Fatima Yahdi (journaliste), Ahmed Ait Brahim (cinéphile et expert dans le domaine du handicap et le développement inclusif) et Meryeme Chadli (cheffe monteuse).

Au menu de cette édition figurent plusieurs activités parallèles, notamment, un atelier placé sous le thème “de la lecture à l’adaptation cinématographique” visant à faire découvrir le processus d’adaptation d’un livre en film aux passionnés de littérature et de cinéma.

Le programme du festival prévoit également une table ronde qui réunira des experts pour discuter de la thématique du festival, en abordant les liens entre écotourisme, inclusivité et impact des catastrophes naturelles.

Aussi, une master class sera animée par le producteur Mohammed El Kaghat, qui partagera son expertise en termes d’accessibilité des établissements et des sites d’intérêt touristiques aux techniciens et artistes en situation de handicap ainsi que sur l’apport du cinéma aux zones de tournages des films en termes de promotion touristique.

Deux ateliers techniques sont également prévus dans le cadre de cette édition, portant respectivement sur les techniques de montage et le langage cinématographique pour approfondir les bases de la narration visuelle au service de l’inclusivité.

La 17ème édition du Festival Handifilm sera marquée par la projection des films participants au cinéma Megarama, dans l’objectif d’apporter une touche de modernité et d’animation à cette nouvelle édition, selon les organisateurs.