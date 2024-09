Le 19e festival international des cultures urbaines, du 09 au 29 septembre à Meknès

jeudi, 5 septembre, 2024 à 15:38

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé le 30 août dernier, à la mise en production du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du centre de Laattaouia (province d’El Kelaâ des Sraghna) et des douars avoisinants, à partir d’une station monobloc de traitement d’eau.