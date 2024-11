20è Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir: “Green Border” de la Polonaise Anieszka Holland remporte le Grand Prix

mardi, 19 novembre, 2024 à 11:49

Agadir – Le long métrage “Green Border” de la réalisatrice polonaise Anieszka Holland a remporté le Grand Prix de la 20ème édition du Festival international Cinéma et Migrations, qui a pris fin samedi soir à Agadir.

Le Prix de la meilleure réalisation a été décerné au film “Ghost Trail” de Jonathan Millet (France-Allemagne-Belgique), alors que le Prix du meilleur scénario a été attribué au film “L’histoire de Souleymane” du réalisateur français Boris Lojkine.

Deux mentions spéciales ont été attribuées par le jury aux films “Asfour Jenna” de Mourad Bencheikh et “Xoftex” de Naaz Deshe.

Le jury de la seconde compétition officielle du festival, réservée aux courts-métrages, a remis le Grand Prix de cette catégorie aux réalisateurs Mehdi et Yanis Hamnane pour leur film “Suleyman” (France).

Dans cette même catégorie, les deux mentions spéciales ont été attribuées aux films “No Key” de Walid Mesnaoui, “A court de mots” de Lara Pinta et “La sirène de Marie” d’Achraf Ajraoui.

Par ailleurs, un Prix spécial “Progettomondo” a été octroyé au court métrage “Tsutsue” du réalisateur Amartei Armar (France-Ghana).

Le Prix du meilleur rôle féminin est revenu à Camélia Jordana pour sa prestation dans “Avant que les flammes ne s’éteignent” du réalisateur Mehdi Fikri, alors que le Prix de la meilleure interprétation masculine a été décerné à Abou Sangare et Adam Bessa, pour leurs performances respectives dans “L’histoire de Souleymane” et “Ghost Trail”.

Lors de cette cérémonie de clôture, un vibrant hommage a été rendu à l’auteur, réalisateur et producteur marocain Ahmed El Maânouni et à l’actrice maroco-canadienne Houda Rihani.

La 20ème édition du Festival Cinéma et Migrations a été organisée du 11 au 16 novembre en partenariat avec la Wilaya de Souss-Massa, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, la commune d’Agadir, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le Centre cinématographique marocain, ainsi que d’autres partenaires institutionnels publics et privés.