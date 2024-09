La 22è édition du festival Tanjazz, du 19 au 22 septembre

vendredi, 6 septembre, 2024 à 15:09

Tanger – La 22è édition du Festival Tanjazz se tiendra du 19 au 22 septembre à la ville du Détroit, l’occasion pour les aficionados du jazz et les amoureux des découvertes et des musiques du monde de savourer une programmation riche et diversifiée qui navigue entre différentes ambiances, époques et styles.

Ancré dans le patrimoine culturel de Tanger, Tanjazz se réinvente avec une nouvelle signature, “Festival des Jazz de Tanger”, et une identité visuelle reflétant la diversité musicale et l’énergie unique ressentie au cœur de la ville, indique un communiqué des organisateurs.

Pour l’ouverture de Tanjazz 2024, le Palais des arts et de la culture accueillera, le 19 septembre, une création inédite : les mélodies afro-cubaines de “Omar Sosa Quarteto AfroCubano” et les sonorités gnaouies de “Majid Bekkas Afro Gnaoua Blues Trio” se mêleront pour un concert inaugural exceptionnel.

Le Palais des institutions italiennes ouvrira ses portes les 21 et 22 septembre. Pour la première fois, les espaces intérieur et extérieur du palais accueilleront des programmations parallèles, relève la même source.

La scène installée dans les jardins extérieurs du Palais accueillera deux concerts de têtes d’affiche. Les jardins extérieurs seront aménagés avec deux food courts et proposeront des animations, des fanfares entre les concerts pour faire vivre une expérience festive et chaleureuse.

Durant ces deux jours, la fanfare Lazcare Volcano animera les lieux avant les concerts et en fin de soirée enrichissant l’atmosphère festive de l’événement.

À l’intérieur du Palais, les cours de danse ouvriront le bal, les jam sessions les clôtureront.

Au programme de cet événement figure du jazz sous toutes ses formes, ainsi que du rock’n’ roll.