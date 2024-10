24è Festival national du théâtre de Tétouan: prolongation du délai de dépôt des candidatures jusqu’au 28 octobre

jeudi, 3 octobre, 2024 à 23:55

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé la prolongation du délai de dépôt des candidatures pour la 24è édition du Festival national du théâtre de Tétouan, prévue du 22 au 29 novembre, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jusqu’au 28 octobre.

Suite aux demandes d’un certain nombre d’artistes et de comédiens souhaitant participer à cette manifestation, la date limite de dépôt des candidatures, fixée initialement au 18 octobre, a été prolongée jusqu’au 28 octobre à 16h, indique le ministère dans un communiqué.

L’appel à candidatures pour participer à la compétition officielle de cette édition, initiée en partenariat avec la province de Tétouan, concerne les œuvres théâtrales destinées aux adultes, réalisées par des troupes marocaines entre les 23è et 24è éditions du Festival, relève la même source.

Les participants à la compétition officielle seront en lice pour le Prix national du théâtre qui comprend les catégories de l’écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes et l’interprétation (femmes et hommes), en plus du Prix de l’espoir et du Grand Prix, ajoute-on.