32è Festival de la musique arabe: Concert haut en couleur du groupe musical marocain “crescendo”

dimanche, 20 octobre, 2024 à 14:22

Le Caire – Les mélomanes de la musique arabes ont été gratifiés, samedi soir au Caire, d’un concert de haute facture animé par le groupe musical marocain “crescendo” de la musique arabe et ce, dans le cadre du 32ème Festival de la musique arabe.

Sur la scène de l’Opéra du Caire, où le spectacle axé sur les émotions à fleur de peau et la virtuosité orchestrale, le groupe “crescendo” a ouvert le bal de ce concert en chantant et enchantant le public avec un cocktail musical puisé dans le riche répertoire marocain, outre d’innombrables tubes à succès notamment “Raksat Al Atlas” et “Marsoul El Hob”, entre autres.

Cette ambiance euphorique est montée d’un cran, lorsque “crescendo” a sublimé les mélomanes en interprétant avec finesse des morceaux andalous et du melhoune bien rythmés et ponctués de chants inspirés du patrimoine musical marocain, notamment “Chams Al-Achia” et “Berrakia”.

Joignant l’utile à l’agréable, les orfèvres du groupe musical marocain, dirigé par Khalil Issoulane, ont décliné avec brio les diverses facettes de la musique arabe orientale, et ont su tenir le public présent en haleine tout au long du concert, où il a repris en chœur avec eux des tubes célèbres, comme “Amal hayati” d’Oum Keltoum.

Dans une déclaration à la MAP, M. Issoulane a fait part de la joie de son groupe d’avoir célébré une soirée marocaine à l’Opéra du Caire dans le cadre des activités du Festival de la musique arabe, à même de promouvoir la musique et la culture marocaines en Égypte, faisant savoir que le groupe avait effectué des répétitions qui ont duré un mois et demi dans la ville de Casablanca, afin de représenter au mieux le Maroc dans cet important événement artistique arabe.

De son côté, Houda Abu Al-Dahaj, présidente et fondatrice de l’Association crescendo art et culture, a souligné dans une déclaration similaire que cette participation s’assigne pour objectif de mettre en avant le patrimoine marocain avec une touche moderne afin de le rapprocher du public égyptien.

Cette édition, qui se tient au Caire du 11 au 24 octobre, a été marquée par des hommages rendus à plusieurs figures artistiques, dont le musicien marocain Fouad Zbadi, qui a donné à cette occasion deux concerts aux Opéras du Caire et d’Alexandrie.

Le programme du festival, qui propose 47 concerts, comprend des rencontres abordant des thématiques axées sur “Les affluents culturels et la réalité de la musique arabe”, “La chanson arabe contemporaine et la diversité musicale”, “L’impact de la chanson populaire sur la créativité arabe contemporaine” et “Les influences mutuelles entre les musiques arabe et flamenco”.