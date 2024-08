La 7ème édition du Fado Festival Maroc, les 25 et 26 septembre à Rabat

mardi, 27 août, 2024 à 16:16

Rabat – Au Maroc, Fado Festival reviendra pour la 7ème année consécutive, le 25 et le 26 septembre au Théâtre national Mohammed V à Rabat, sous le thème “Le Fado et la liberté”, avec au programme une projection de film, une conférence et une exposition photo.

“Festival itinérant et vitrine du Fado à l’international, Fado Festival célèbre sa 14ème édition mondiale, et ce depuis ses débuts à Madrid. L’évènement parcours chaque année 18 grandes villes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, le public aura rendez-vous avec deux concerts, de deux voix emblématiques du Fado Portugais, à savoir Beatriz Felício le 25 septembre et Matilde Cid le 26 septembre.

Chanteuse de Fado originaire de Lisbonne, Beatriz Felício captive avec sa voix profonde et ses interprétations émouvantes. Inspirée par l’authenticité du Fado traditionnel, Beatriz réinvente ce genre musical avec une sensibilité contemporaine, lui conférant une touche unique. Avec son charisme sur scène et son héritage musical riche, Beatriz Felício est une figure emblématique de la scène Fado portugaise.

Quant à Matilde Cid, elle incarne la nouvelle génération du Fado, alliant héritage culturel et modernité avec une grâce captivante. Originaire de Coimbra, Matilde charme son public avec sa voix envoûtante et sa connexion à l’âme du Fado. Elle embrasse la tradition tout en apportant une touche personnelle.

Véritable symbole de résistance créative, émotionnelle et transcendantale, le fado de l’ère post-25 avril, si souvent persécuté et maltraité, a pris de nouvelles ailes et a gagné la place de choix qu’il mérite dans le panorama musical du Portugal et du monde.