Abidjan : Clôture des travaux de la 9è réunion du Conseil exécutif de la FAAPA

vendredi, 4 octobre, 2024 à 21:33

Abidjan – Les travaux de la 9è réunion du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) ont pris fin, vendredi à Abidjan en Côte d’Ivoire, après deux jours de fructueuses discussions et d’intenses échanges autour de la voie à suivre pour promouvoir davantage l’efficacité et le professionnalisme de cette instance panafricaine et renforcer ses actions futures.

Lors de cet événement majeur auquel ont pris part plusieurs directeurs généraux, journalistes et experts des médias, outre des membres du Conseil exécutif de ladite Fédération, les débats ont porté sur deux thématiques majeures déclinées en panels à savoir : « Les agences de presse africaines : Quelles stratégies face à l’intelligence artificielle (IA) ? » et « les fake-news et le fact-checking ».

Au terme de cette réunion de travail, il a été procédé à l’annonce des résultats du Grand Prix de la FAAPA 2024 dans les catégories « Dépêche », « Photo » et « Vidéo ».

Ainsi, le Prix de la FAAPA du meilleur article (dépêche) a été décroché par l’Agence Marocaine de Presse (MAP), alors que le Prix de la FAAPA de la meilleure Vidéo est revenu à l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).

Quant au Prix de la FAAPA de la meilleure photo, il a été obtenu par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Les prix seront remis aux lauréats lors de l’Assemblée Générale de la FAAPA qui aura lieu en janvier prochain à Casablanca.

Dans une allocution de circonstance, Mme Oumou Barry Sana, vice-présidente de la FAAPA et Directrice Centrale de l’Agence Ivoirienne de Presse, a rappelé que la réunion à Abidjan du Conseil exécutif de la FAAPA a été marquée par des discussions riches et des échanges fructueux qui, sans aucun doute, «contribueront à renforcer les fondations de notre alliance et à faire progresser notre profession ».

Par la même occasion, Mme Barry a adressé ses félicitations aux lauréats des Grands Prix FAAPA 2024. « Vos contributions exceptionnelles témoignent de la qualité et du dynamisme de notre réseau. Vos œuvres inspirent et rehaussent le prestige de notre métier », a-t-elle dit.

Cet exploit, a-t-elle poursuivi, incarne ce que la FAAPA s’efforce de promouvoir: l’excellence, l’innovation et la diversité dans le traitement de l’information, estimant qu’à travers ces prix «nous célébrons non seulement le talent, mais aussi l’engagement et la passion qui animent nos équipes dans chacun de nos pays membres ».

Tout en se disant honorée de voir la Côte d’Ivoire accueillir les travaux de ces assises de la FAAPA, elle a loué le soutien constant des membres du Conseil exécutif de la FAAPA qui illustre l’importance de la coopération et de la solidarité entre les agences de presse africaines.

« Nos agences de presse africaines continuent de jouer un rôle crucial dans le développement des médias africains », s’est-elle réjouie, faisant part de la conviction des membres de la FAAPA que l’avenir de cette instance africaine est entre de « bonnes mains » et que les décisions prises à Abidjan renforceront ses actions futures.

Mme Barry n’a pas manqué également d’insister sur la nécessité de continuer à promouvoir le partenariat et la collaboration au sein de ladite Fédération.

Créée le 14 octobre 2014, la FAAPA s’est fixée pour objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse.

Elle s’assigne également pour but de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l’information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.