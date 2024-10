Abidjan: Le ministre ivoirien de la Communication reçoit les membres du comité exécutif de la FAAPA

mercredi, 2 octobre, 2024 à 20:31

Abidjan – Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a reçu mercredi à Abidjan, au siège du Ministère de la Communication, les membres du comité exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).

La délégation de la FAAPA était menée par M. Fouad Arif, président de la FAAPA et Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), et Mme Oumou Barry Sana, vice- présidente de la FAAPA et Directrice Centrale de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).

Cette rencontre intervient en prélude à la 9ème réunion du comité exécutif de ladite Fédération, qui se tiendra du 3 au 5 octobre dans la capitale économique ivoirienne.

A cette occasion, le ministre de la communication ivoirien a dit sa joie de voir la Côte d’Ivoire accueillir les travaux de cette réunion du comité exécutif de la FAAPA.

“Ce qui rend également important la tenue de cette réunion c’est aussi le contexte géopolitique mondial complexe”, a estimé le ministre, soulignant le rôle important joué par les journalistes d’agence dans la production d’informations fiables et vérifiées.

A ses yeux, “notre histoire africaine doit être racontée par nous – mêmes et je pense que les agences de presse africaines ont actuellement la capacité de rivaliser avec toutes les agences de presse du monde aussi grandes soient-elles”.

Sur un autre registre, Amadou Coulibaly a souligné l’importance des relations humaines unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire avant de donner un aperçu historique des liens étroits et profonds qui ont de tout temps existé entre les deux pays du temps de Feu Félix Houphouët Boigny et de Feu SM Hassan II et qui se sont consolidés davantage, grâce à la volonté commune du président Alassane Ouattara et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le même sillage, il a mis en avant l’excellence du partenariat existant entre l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et l’Agence Marocaine de Presse (MAP).

De son côté, M. Arif a exprimé, au nom des membres du comité exécutif de la FAAPA et en son nom propre, sa grande joie vis-à-vis du choix judicieux de la ville d’Abidjan pour abriter les travaux de cette 9è réunion du comité exécutif de la FAPAA, mettant en avant les relations fraternelles et séculaires et le partenariat multiforme unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire, ainsi que les liens humains profonds entre les deux peuples.

« Le choix de la Côte d’Ivoire pour tenir cette session est d’abord un choix de cœur », a dit M. Arif, notant que « si nous sommes aujourd’hui à Abidjan à l’occasion de la 9è réunion du comité exécutif de la FAAPA, c’est parce que nous avons un certain nombre de défis à relever ensemble, notamment en ce qui concerne les enjeux de l’information, et le récit africain qui doit être approprié par les africains eux- mêmes ».

Dans le même sillage, il a évoqué les autres enjeux majeurs engendrés par les réseaux sociaux et surtout, l’impératif aujourd’hui de combattre les fake- news, faisant savoir que la FAAPA peut se targuer aujourd’hui d’un bilan positif à travers la création d’un réseau de journalistes pour la lutte contre les fakes news, à travers une plateforme spécialisée à travers laquelle, les journalistes peuvent échanger expertise et bonnes pratiques.