Agathe Iracema, une voix enchanteresse qui chante la vie et l’amour

jeudi, 27 juin, 2024 à 20:47

Par Kawtar TIJARI

Rabat – Avec sa voix enchanteresse, sa maturité artistique et son incroyable présence scénique, la chanteuse franco-brésilienne Agathe Iracema a conquis, jeudi, le public de la mythique scène de Chellah, en chantant la vie et l’amour à haute voix.

Sous le charme, le public du 19e festival Mawazine Rythmes du Monde s’est laissé emporter vers l’univers musical éclectique de cette grande passionnée de musique, qui a baigné dès son plus jeune âge dans un environnement artistique.

Chaque morceau interprété était une véritable invitation au voyage, tant par les paroles poétiques que par les arrangements musicaux raffinés, captivant ainsi l’auditoire du début à la fin.

Accompagnée par un pianiste talentueux qui a ajouté une certaine sensibilité musicale aux morceaux, cette chanteuse hors pair a offert au public une promenade inoubliable dans les chansons qu’elle aime et qui l’inspirent.

Les paroles empreintes de poésie et de réflexions, portées par la voix authentique d’Agathe Iracema, résonnaient avec une sincérité désarmante dans le cadre magique de Chellah, touchant les cœurs et les âmes du public, qui n’a cessé de l’acclamer après chaque interprétation.

Sa capacité à transmettre plusieurs émotions, allant de la mélancolie à la joie, a permis à l’assistance de se sentir connectée à cette jeune artiste d’une manière très profonde, créant ainsi une expérience de partage et de compréhension.

Les vestiges de Chellah, témoins silencieux de ce spectacle inoubliable, ont résonné au son de cette alchimie parfaite entre Agathe Iracema et son pianiste, rappelant à tous la puissance et la beauté intemporelle de la musique.

Baignée dans la musique depuis son enfance, Agathe Iracema tire de sa culture franco-brésilienne une précieuse richesse musicale. Avec Ella Fitzgerald, Betty Carter ou encore Sarah Vaughan comme références, sa voix délicate tisse avec originalité un répertoire mâtiné de bossa nova.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.