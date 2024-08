Amman: Le renforcement de la coopération culturelle au centre d’entretiens entre M. Bensaid et son homologue jordanienne

mercredi, 28 août, 2024 à 13:54

Amman – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a eu des entretiens, mercredi à Amman, avec son homologue jordanienne, Haifa Al Najjar, axés sur le développement des relations culturelles maroco-jordaniennes et le renforcement de la coopération dans le domaine des industries culturelles.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la participation de M. Bensaid au Forum de haut niveau sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui s’est ouvert aujourd’hui à Amman, les deux parties ont souligné la solidité des relations historiques liant les deux Royaumes et peuples frères, et la relation fraternelle et d’amitié distinguée unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère SM le Roi Abdallah Ibn Al Hussein.

Les discussions, qui se sont déroulées au Centre culturel Al Hussein à Amman, ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine culturel, notamment les industries culturelles et créatives, érigées par le Maroc en chantier d’ampleur dans le cadre de l’économie culturelle.

Les deux responsables ont également évoqué la diversification des partenariats et de l’échange des expertises, des idées et des expériences, particulièrement en matière de coordination permanente entre le Maroc et la Jordanie au sein des institutions régionales et internationales, outre le renforcement de leur coordination pour assurer une présence forte et efficace des deux pays dans les festivals et événements culturels aussi bien au Maroc qu’en Jordanie. Les deux parties sont, par la même occasion, convenues de finaliser les dernières étapes d’amélioration du programme exécutif bilatéral dans le domaine culturel.

Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du directeur de cabinet de M. Bensaid, du chargé d’affaires à l’Ambassade du Maroc en Jordanie, Adil Oussi Hammou, du directeur du festival de Jarach et de responsables culturels des deux pays, le ministre a mis en exergue les potentialités culturelles dont regorgent le Maroc et la Jordanie, lesquelles devraient être valorisées dans le cadre d’un partenariat agissant et pratique, à travers la conjugaison de leurs efforts et programmes et l’intensification de l’ouverture et des échanges culturels bilatéraux.

Pour sa part, la ministre jordanienne a salué les relations distinguées entre les deux pays, qui “dépassent le cadre politique, pour englober notamment les dimensions fraternelle, spirituelle et humaine”.

Se félicitant de l’expérience marocaine dans le domaine du développement culturel, à travers la consécration de bases solides à même de consolider la dimension économique et développementale de la culture, et la promotion de l’identité culturelle, Mme. Al Najjar a mise en avant la richesse historique et civilisationnelle ancestrale du Maroc, qui ont “donné une forte impulsion à cette expérience et permis de réaliser des résultats remarquables”.

Elle a, en outre, exprimé son admiration pour les efforts consentis par le Maroc afin de garantir le développement de son secteur culturel et les projets engagés dans ce sens, visant la démocratisation de l’accès à la culture et l’intégration de la dimension économique dans ce domaine.