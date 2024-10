Année culturelle “Qatar-Maroc 2024” : inauguration de l’exposition “Jedari art” à Rabat

vendredi, 25 octobre, 2024 à 15:22

Rabat – L’exposition “Jedari art” a été inaugurée, vendredi au Parc Hassan II de Rabat, dans le cadre des activités de l’Année culturelle “Qatar-Maroc 2024”.

Cette exposition vise à jeter des ponts de communication et de dialogue culturel entre les deux pays, à travers la création d’œuvres artistiques communes dans le cadre du programme “Jedari art”.

L’évènement réunit six artistes-peintres du Maroc et du Qatar spécialisés dans l’art du graffiti, une forme d’art urbain qui s’impose de plus en plus dans le paysage artistique.

Les oeuvres réalisées par les artistes marocains et qataris ont été disposées côte à côte dans les vastes espaces du parc Hassan II, transportant les visiteurs dans le monde de l’art et de la créativité, afin d’explorer les facettes culturelles partagées.

Dans une déclaration à la MAP, Hamza Marmouche, l’un des peintres participant à l’événement a indiqué que ses fresques se sont démarquées par l’utilisation de la couleur verte, qui évoque dans la culture marocaine l’olivier, tandis qu’au Qatar, elle symbolise le palmier.

Pour sa part, l’artiste qatari Mubarak Nasser Al-Thani a souligné que sa fresque incarne un mélange des styles architecturaux arabes levantins et marocains, illustrant ainsi les liens qui unissent le Maroc et le Qatar malgré leur distance géographique.

Rappelant que les différences culturelles et artistiques existent souvent même au sein d’un même pays, il a noté que cette initiative culturelle permettra de rapprocher les cultures de la région.

Initiée par “Years of Culture”, l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.