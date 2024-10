Appel à Rabat à accélérer l’exploitation des opportunités offertes par les ICC

jeudi, 3 octobre, 2024 à 17:29

Rabat – Les participants à la deuxième édition des Assises des industries culturelles et créatives (ICC), tenue ce jeudi à Rabat, ont appelé à accélérer l’exploitation des opportunités qu’offrent ces industries pour les professionnels, notamment en cette “étape cruciale” marquée par une “évolution notable” du domaine.

Lors de la clôture de cette rencontre, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc, les intervenants ont souligné l’importance de la Charte de l’investissement dans la dynamisation des investissements dans le secteur des ICC, tout en favorisant davantage la créativité et en simplifiant les procédures relatives aux appels d’offres.

Dans les conclusions de ces assises, lues par le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Hicham Abkari, les participants ont mis en avant l’attractivité des industries culturelles et créatives pour la jeunesse, appelant à encourager la création d’entreprises opérant dans ce secteur.

Ils ont, à cet égard, rappelé l’accord de partenariat signé en marge de ces assises entre “Tamwilcom” et la Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque mondiale, qui vise à fournir une assiette de financement appropriée aux projets culturels et artistiques au Maroc.

Les conférenciers ont aussi mis l’accent sur la nécessité de protéger et de valoriser le patrimoine, mettant en exergue le rôle central des programmes éducatifs dans la formation de générations passionnées et soucieuses des éléments constitutifs du patrimoine culturel.

Ils ont aussi jeté la lumière sur les techniques digitales, sachant que des outils comme la réalité virtuelle sont désormais utilisés pour rendre les visites des monuments historiques plus interactives et attrayantes, permettant aux visiteurs une immersion innovante et moderne.

Par ailleurs, les participants ont recommandé la mise en place d’une plateforme juridique pour régir les utilisations de l’intelligence artificielle, ainsi que la protection des droits de la propriété intellectuelle et artistique des créateurs et des artistes.

Cette 2ème édition des Assises des industries culturelles et créatives, organisée avec le soutien de l’Union européenne au Maroc, a permis de penser l’avenir de ce secteur dynamique, créateur de richesses, d’emplois, d’émotions et de sens au service du rayonnement du Royaume, tout en explorant les nouvelles tendances en matière de gouvernance, de financement et de transformation digitale.

Ont figuré au programme de ces Assises, placées sous le thème “Célébrer le patrimoine, investir le progrès”, cinq panels thématiques axés sur les “financements innovants et crowdfunding”, “l’expérience du lieu: tourisme, culture et patrimoine”, “le capital humain à l’ère du digital et de l’IA” et “perspectives pour les industries culturelles et créatives”.