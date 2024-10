Arab World Reader: Les Marocaines Mariam Bouaoud et Fatima Kettani remportent respectivement les prix “Lecteur de l’année dans le monde arabe” et “Lecteur prometteur”

samedi, 12 octobre, 2024 à 22:02

Dhahran – Les Marocaines Mariam Bouaoud et Fatima Kettani ont remporté respectivement les Prix “Lecteur de l’année dans le monde arabe” et “Lecteur prometteur” dans le cadre de la 9e édition du concours “Aqraa”, organisé à l’initiative du Centre international Roi Abdelaziz pour la culture (Itrah) et dont les résultats ont été annoncés, samedi à Dhahran en Arabie Saoudite.

Au total, 106.000 participants de tous les pays arabes ont pris part à cette édition du concours Aqraa. Dix finalistes de sept pays – Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Algérie, Égypte et Irak, outre le Maroc, se sont qualifiés pour la finale.