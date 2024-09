Atelier “Wood Cut Workshop” à Casablanca : Un pont entre tradition et modernité dans l’art de la gravure au Maroc

samedi, 28 septembre, 2024 à 13:56

Casablanca – La maison d’édition Marsam a organisé, vendredi soir à Casablanca, la cérémonie de clôture de l’atelier de gravure sur bois “Wood Cut Workshop”, réunissant des artistes de renom pour célébrer cet art ancestral.

Encadré par le maître chinois Yuhan Wei et réalisé en collaboration avec Basma Gallery et l’artiste-peintre et graveur Khalid El Bekkay, cet atelier a été marqué par la participation de sommités de la scène artistique, notamment Malika Agueznay et Abdellah Hariri.

Cet événement, ponctué d’échanges fructueux entre artistes marocains et internationaux, s’est inscrit dans une démarche d’exploration des techniques ancestrales de la gravure sur bois, tout en favorisant une synergie créative contemporaine.

Intervenant lors de cette cérémonie, le galeriste et éditeur d’art, Khalil Amr Chraibi a souligné que cet atelier représente une convergence entre l’art traditionnel et la modernité. “Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec des artistes de premier plan et un maître international tel que Yuhan Wei, pour permettre aux participants de redécouvrir cette technique unique. Cela fait partie de notre mission de soutenir et de promouvoir des expressions artistiques diversifiées au Maroc”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : “Cette initiative va non seulement raviver l’intérêt pour l’art de la gravure au Maroc, mais aussi inspirer une nouvelle génération d’artistes à s’aventurer dans des formes d’expression moins conventionnelles et créer un pont entre des savoir-faire anciens et des visions artistiques contemporaines”.

De son côté, Khalid El Bekkay, artiste peintre et graveur, a mis en avant l’importance de cet atelier dans l’épanouissement de la scène artistique marocaine. “Cet événement marque un tournant pour l’art de la gravure au Maroc. Il s’agit d’une initiative unique qui permet de revisiter des techniques traditionnelles et de donner une nouvelle impulsion à l’exploration artistique”, a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : “Cet atelier n’est que le début d’un mouvement plus vaste. A travers ces rencontres, nous espérons créer un véritable réseau d’artistes qui échangent et collaborent autour de l’estampe et de la gravure”, notant que “L’objectif est de développer des collaborations internationales et d’encourager les artistes marocains à s’impliquer dans cette discipline avec un regard renouvelé et ouvert sur le monde”.

Selon les organisateurs, cet atelier, premier en son genre, inaugure une saison d’ateliers et d’expositions qui se poursuivront jusqu’au 1er décembre prochain. Ces événements visent à enrichir la scène artistique marocaine tout en facilitant les échanges culturels entre le Maroc et des artistes de renommée internationale.