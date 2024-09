Azemmour: Des conférenciers soulignent l’importance de la reconnaissance du Malhoun en tant que patrimoine immatériel de l’humanité dans le rayonnement de cet art

lundi, 9 septembre, 2024 à 13:49

Azemmour – Des conférenciers réunis samedi soir lors d’un débat à Azemmour ont souligné l’importance de la reconnaissance du Malhoun en tant que patrimoine immatériel de l’humanité dans le rayonnement de cet art.

Lors de cette rencontre organisée en clôture du festival international de l’art du Malhoun “Malhounyat”, les intervenants ont, tour à tour, relevé l’apport et la portée de cette reconnaissance de l’UNESCO en faveur de la promotion de cet art poético-musical populaire, notant que cette consécration favorisera en premier lieu l’enseignement du Malhoun à l’université marocaine, ce qui est à même d’enrichir la recherche dans ce registre.

En second lieu, ils ont indiqué que le fait que le Malhoun fasse désormais partie de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité permettra aussi de réhabiliter les centres du Malhoun au Maroc qui rassemblent les poètes et les amateurs de cet art, ce qui contribuera certainement à sa préservation et à son enrichissement.

En troisième lieu, ils ont indiqué que cette consécration universelle du Malhoun favorisera la promotion de l’édition des œuvres poétiques et leur archivage, saluant, à ce propos, les contributions importantes de l’Académie du Royaume du Maroc en la matière.

Dans une déclaration à la MAP, Abldemajid Fennich, chercheur et coordinateur général du comité de l’anthologie de la poésie du Malhoun à l’Académie du Royaume du Maroc, a fait savoir que ce débat s’inscrit dans le cadre de la réflexion autour des nouvelles approches en faveur de la promotion du Malhoun en tant que patrimoine culturel de l’humanité.

De même, Noureddine Chemmasse, chercheur spécialisé dans le Malhoun et président de la Ligue Nationale des associations du Malhoun au Maroc, a relevé que la reconnaissance de cet art en tant que patrimoine immatériel de l’humanité n’est pas fortuite mais le fruit d’un important héritage poétique qui s’étend sur sept siècles.

En vue de promouvoir davantage cet art authentiquement marocain, une convention de partenariat a été signée, à cette occasion, entre l’Association Dar Malhoun à Azemmour et l’Association provinciale des affaires culturelles à El Jadida.

A ce propos, le président de l’Association Dar Malhoun à Azemmour, Ahmed Moujtahid a mis en avant l’importance de cet instrument dans la réalisation des objectifs escomptés, annonçant l’organisation par son association de concours de poésie d’expression dialectale (Zajal) ainsi diverses autres activités axées sur la promotion de cet art séculaire.