Azilal : Les invités du Festival international du cinéma de montagne à la découverte de la Maison du savoir d’Ouzoud

vendredi, 6 septembre, 2024 à 21:29

Commune d’Ait Taguella (Azilal) – Les invités de la 2ème édition du Festival international du cinéma de montagne d’Ouzoud, ont visité, vendredi, la Maison du savoir d’Ouzoud, une structure qui vise à préserver le patrimoine rural matériel et immatériel de la province d’Azilal et à transmettre ce legs culturel aux jeunes générations.

Créé par la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable, la Maison du savoir d’Ouzoud est un édifice architectural de nouvelle génération qui invite les visiteurs de cette localité montagneuse et d’ailleurs à découvrir les facettes cachées de l’histoire et du patrimoine de la province d’Azilal et de la région Béni Mellal-Khénifra.

A l’occasion de cette visite à laquelle ont pris part une belle brochette de cinéastes, de producteurs, de réalisateurs et d’autres personnalités de divers horizons, des explications ont été fournies par la présidente de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable, Bahija Simou sur la Maison du savoir d’Ouzoud qui comprend une bibliothèque et un musée ethnographique visant à mettre en valeur les composantes géologiques de la région et à faire connaître la région et ses rapports avec l’Etat ainsi que sa participation aux grandes causes nationales.

Cette structure comprend plusieurs salles présentant les composantes géologiques de la région et son mode de vie.

Le musée explore les secrets du passé de cette province et le mode de vie des habitants de cette région, tel que l’agriculture et ses rituels, le pressage des olives, le tissage et la construction au pisé (tabia).

Il évoque également la vie quotidienne de cette région, tel que l’habillement par la présentation des pièces vestimentaires spécifiquement portées par les femmes et par les hommes au quotidien ou lors d’occasions cérémoniales ainsi que des coffres peints ou sculptés en bois ou enveloppés de velours clouté.

Des bijoux féminins sous leurs diverses formes sont présentés, les symboles des tatouages ainsi que des accessoires de maquillage et de beauté d’antan.

D’un autre côte, cet espace aborde le rapport de la femme avec I’eau. Il souligne le lien étroit entre la femme comme source de la vie et l’eau en tant que condition de la vie.

L’exposition met en lumière les fondements de l’Etat marocain, à savoir, la Commanderie des croyants, le rite malikite, la doctrine ash’arite et le soufisme sunnite. Elle souligne l’attachement indéfectible des habitants de cette région à la Baiâ et l’ancrage du soufisme et l’amour absolu pour Ahl Al-Bayt.

Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir des photographies des principales zaouias de la région. Un espace est aussi consacré au cheval, au vu de son importance dans la consécration des valeurs suprêmes du Royaume et en raison de son rôle héroïque dans la réalisation des gloires de la civilisation marocaine.

Au cœur de cette vitrine du savoir, plusieurs composantes du patrimoine de la région sont présentées, retraçant le parcours héroïque des combattants valeureux marocains originaires de la région d’Azilal.

Le musée réserve aussi un espace aux célébrations, tels que Tbourida, le Folklore de la région, les objets d’accueil synonymes d’hospitalité des habitants de cette zone et bien encore.

La visite de ce lieu du savoir s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Festival international du cinéma de montagne organisé du 3 au 7 septembre à l’initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre Cinématographique Marocain.

Selon les organisateurs, l’objectif de cette louable initiative est d’intégrer la région Béni Mellal-Khénifra et plus particulièrement la province d’Azilal dans une dynamique positive en utilisant le cinéma comme levier économique.

L’organisation de ce Festival intervient dans un contexte marqué par la crise d’eau qui impose de repenser des solutions innovantes pour assurer une bonne gouvernance en matière de gestion des ressources hydriques mais aussi pour identifier des alternatives stratégiques susceptibles de favoriser le développement de cette communauté rurale.

Le long de cinq jours, une programmation variée comprenant une compétition de films, des projections en plein air sur la place publique d’Ouzoud, ainsi que des conférences et masterclass animées par des professionnels de cinéma et des réalisateurs de renom.