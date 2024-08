Casablanca : Présentation de la chanson “Malik Al Qulob”, une oeuvre musicale hassanie célébrant la fête de la Jeunesse

mercredi, 21 août, 2024 à 13:51

Casablanca – La chanson “Malik Al Qulob”, une oeuvre musicale hassanie célébrant la fête de la Jeunesse, qui coïncide avec l’anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, célébré le 21 août de chaque année, a été présentée lundi lors d’une conférence de presse à Casablanca.

“Malik Al Qulob”, produite par Issam Wachma, est une chanson incarnant l’âme du Sahara marocain, à travers laquelle des artistes saharaouis expriment leur fidélité et loyalisme à Sa Majesté le Roi et leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Cette oeuvre artistique, dont le vidéo clip a été tourné dans les provinces du Sud du Royaume, réunit une pléiade de voix saharaouies telles que les artistes Khadija Souih, Mohamed Atef, Mbarka Haidda, Belaid Lachkar et Mustapha Al-Faqrawi.

Dans une déclaration à la presse, M. Wachma a expliqué que la chanson “Malik Al Qulob” est une épopée musicale 100% sahraouie, la première en son genre, ajoutant que le choix du titre de cette œuvre hassanie est un témoignage solennel de l’affection que le peuple marocain voue indéfectiblement à Sa Majesté le Roi.

De son côté, l’artiste Mohamed Atef, natif de Laâyoune, s’est dit fier de sa participation à cette œuvre artistique, et “surtout d’avoir pu partager cette expérience avec de grands artistes sahraouis”.

“Malik Al Qulob” est une œuvre collective dont les paroles sont signées Hamid Atef, pour une composition musicale de Mohamed Atef. L’arrangement de la chanson a été réalisé par Tarek Lahjili, avec un mixage et un mastering réalisés par Amine Amrati.

La direction artistique musicale a été assurée par Tarek Lahjili et Mohamed Atef, tandis que la réalisation a été confiée à Ayoub Boumkeni.