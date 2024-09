Casablanca : Projection en avant-première du film “Triple A” de Jihane El Bahhar

mercredi, 11 septembre, 2024 à 15:21

Casablanca – Le long-métrage “Triple A” de sa réalisatrice Jihane El Bahhar a été projeté mardi soir à Casablanca, en prélude de sa sortie ce mercredi dans les salles obscures nationales.

“Triple A” est un drame et une comédie noire qui aborde des questions sociales sensibles. Il raconte les histoires de personnages vivant en marge de la société et aspirant à réaliser leurs rêves en dépit des difficultés rencontrées, et se distingue par un mélange équilibré entre drame et comédie.

Les personnages principaux de ce film déjà plusieurs fois primé, sont campés par Majdouline Idrissi, Aziz Dadas, Hind Benjbara, Khalil Oubaqqa, Fatima Zahra Bennacer ou encore Abdelatif Chaouqi.

Dans une déclaration à la MAP, Jihane El Bahhar indique que son film aborde des questions sociales d’actualité et même des sujets tabous à travers l’histoire de trois destins de marginaux qui se croisent de manière inattendue, notant qu’il s’inscrit dans le registre de la comédie noire, son domaine de prédilection.

Pour sa part, Aziz Dadas s’est dit très heureux d’avoir joué dans ce film aux côtés d’une belle brochette d’acteurs et d’actrices marocains, relevant dans une déclaration à la presse que ce long-métrage aborde de manière intelligente des questions sociales sensibles.

Tourné pendant la période de confinement imposée par la pandémie du Covid-19, “Triple A” a été récompensé par de nombreux prix nationaux et internationaux. Il a remporté, entre autres, le prix du meilleur film étranger au Soho International Film Festival aux États-Unis, le prix du public au Festival du film maghrébin à Haarlem aux Pays-Bas et le prix du jury au Festival international de Naples en Italie. Il a également participé à la compétition officielle du Salerno Film Festival lors de sa 77ème édition, ainsi qu’au Festival international du film de Marrakech en 2023 dans la section Panorama du cinéma marocain.