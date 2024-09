Casablanca : Vernissage de l’exposition “The Gunpowder Game” du photographe américain Ricky Lavern Martin

dimanche, 29 septembre, 2024 à 12:05

Casablanca – Le vernissage de l’exposition “The Gunpowder Game” (Tbourida) du photographe américain Ricky Lavern Martin, a eu lieu samedi à l’American Art Center à Casablanca.

Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 10 novembre prochain, présente près de 60 photographies emmenant le public dans un voyage unique au cœur de la vie du Moussem et permettant de découvrir les coulisses des spectacles traditionnels de tbourida.

Ricky Lavern Martin a su, à travers chaque image, capturer la relation intime qui unit l’homme au cheval. Il a également mis en lumière la vie quotidienne des cavaliers ainsi que les liens fraternels qui se forment entre les participants aux Moussems.

Dans une déclaration à la MAP, le photographe américain a indiqué que l’idée lui était venue lors de sa visite à l’un des Moussems de tbourida, où il a découvert un monde nouveau, différent de ce qu’il imaginait, car les images se concentraient toujours uniquement sur les spectacles de tbourida. Il a expliqué que ce qui l’a beaucoup impressionné, ce sont les ambiances qui entourent ces spectacles et ce qui se passe en coulisses.

Il a précisé que cette exposition est le fruit de deux années de travail et de déplacements à travers plusieurs Moussems dans différentes régions du Maroc, passant la majeure partie de son temps avec les cavaliers de tbourida, “qui étaient très gentils et accueillants”, capturant à travers son objectif toutes les étapes de leur vie dans les moindres détails durant les Moussems.

“Je suis venu au Maroc il y a vingt ans, et j’ai une relation étroite et un grand amour pour le Maroc et les Marocains. À travers cette exposition, je voulais célébrer cette relation exceptionnelle”, a-t-il ajouté, notant que “Les photos qu’il a prises mettent en avant le lien unique et spécial qui unit les Marocains aux chevaux”.