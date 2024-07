Clôture du Festival International des Musiques Andalouses à Rabat

dimanche, 7 juillet, 2024 à 12:00

Rabat – Le rideau est tombé samedi soir sur le Festival International des Musiques Andalouses, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans l’espace du Parc Hassan II à Rabat.

La soirée de clôture du festival, initié par l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable (sur trois jours), a été ponctuée par des prestations de musiciens et chorales du Maroc ainsi que par les performances des groupes espagnol Pedro Burezzo et portugais Ricardo Martinez.

Le festival, point d’orgue de la 21ème édition de “Khamis Al Andaloussiates”, a réuni des groupes musicaux d’Espagne et du Portugal, ainsi que de chorales marocaines prestigieuses, en guise de célébration des mélodies et des maqams de la musique andalouse, mettant ainsi en valeur le métissage culturel et artistique entre le Maroc et les pays participants.

À cette occasion, le secrétaire général de l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable, Nabil Fenjiro, a déclaré à la MAP que ce festival vise à s’ouvrir aux pays qui partagent avec le Maroc le patrimoine andalou authentique.

Il a expliqué que l’espace du Parc Hassan II est en harmonie avec ce type de musique, soulignant que le festival offre au public de Rabat l’opportunité de profiter de spectacles musicaux uniques reflétant la diversité culturelle et la richesse musicale caractérisant la musique andalouse, et de renforcer les relations culturelles et artistiques entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Le Festival international des musiques andalouses a pour objectif de valoriser le patrimoine musical et les échanges culturels, et d’encourager le public à assister et profiter de cette célébration artistique distinguée qui allie authenticité et innovation dans une atmosphère musicale enchanteresse.

L’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable organise régulièrement des activités autour de la musique andalouse, dont le programme “Khamis des Andalousies” qui vise à enchanter les amateurs de cet art raffiné tout en contribuant à préserver le patrimoine de la musique andalouse en formant une génération passionnée de ce style de musique et de chant.