Clôture en apothéose de la première édition du Fun Festival de Casablanca

dimanche, 6 octobre, 2024 à 12:42

Casablanca – La première édition du Fun Festival de Casablanca aura tenu toutes ses promesses avec une soirée de clôture samedi soir, qui a offert au public une expérience mémorable sous le signe de la musique, de la joie et du partage.

Ce rendez-vous musical, organisé au Vélodrome de Casablanca, a réuni des milliers de spectateurs venus célébrer deux stars de la scène marocaine et arabe : Hatim Ammor et Ahmed Saad. Le public a répondu en masse pour ce moment fort de la programmation, faisant de cette soirée un succès incontestable.

C’est le chanteur marocain Hatim Ammor qui a ouvert le bal, enflammant littéralement la scène dès les premières notes de ses plus grands succès. Avec des titres tels que “Akhir Merra”, “Hasdouna” et “Hsebni Temaa”, Ammor a rapidement transporté l’audience dans une ambiance électrique.

Le chanteur, en interaction constante avec son public, n’a cessé d’inviter la foule à chanter et à danser avec lui, créant une communion intense. Les jeux de lumière, les chorégraphies et l’orchestre accompagnant l’artiste ont transformé la scène en un véritable show de haute envergure.

Le public, conquis par l’énergie débordante de l’artiste, n’a pas tardé à rejoindre cette vague de joie collective, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Les spectateurs ont chanté en chœur, levant les bras et vibrant au rythme des mélodies entraînantes, tandis que les plus jeunes dansaient avec enthousiasme.

Dans une déclaration à la MAP en backstage, Hatim Ammor a exprimé sa joie de retrouver le public casablancais qui a dansé et chanté avec lui tout au long du concert, félicitant les organisateurs pour la réussite de ce festival.

Casablanca, ville natale de Hatim Ammor, lui a réservé un accueil triomphal, une chaleur que l’artiste n’a pas manqué de souligner tout au long de sa prestation.

La soirée a ensuite pris une tournure encore plus enflammée avec l’arrivée sur scène du tant attendu Ahmed Saad. La star égyptienne, adulée pour son style unique mêlant pop arabe et touches orientales, a littéralement captivé l’audience dès son apparition.

Les festivaliers, déjà transportés par la performance de Hatim Ammor, ont accueilli Saad avec des cris d’enthousiasme, prêts à poursuivre la fête jusqu’au bout.

Avec des tubes tels que “Ekhtayaraty”, “El Youm El Helw Dah” et “Aleky Eyoun”, l’artiste a enchaîné les morceaux avec une énergie débordante, faisant monter l’ambiance à son paroxysme. Les rythmes percutants, couplés à la voix puissante d’Ahmed Saad, ont maintenu la foule dans un état de liesse constante.

La fusion de son répertoire musical et l’interaction étroite qu’il a entretenue avec ses fans ont donné naissance à une véritable symphonie de joie.

Dans une déclaration à la presse, la star égyptienne s’est dit fier de participer à un festival au Maroc, remerciant le public incroyable qui a su lui transmettre son énergie.

Il a, par ailleurs, indiqué que le caractère social que revêt le festival est l’une des choses les plus importantes, notant que ce genre d’action devrait se faire plus souvent.

Ainsi, cette dernière soirée du Fun Festival a magnifiquement clôturé une première édition couronnée de succès. L’événement, qui a rassemblé des artistes de renom tout en portant un engagement social fort, a marqué les esprits des spectateurs, venus nombreux partager cette expérience unique.

L’ambiance, festive et conviviale, a fait vibrer Casablanca sous les rythmes maghrébins et orientaux, offrant une célébration musicale où divertissement et générosité se sont harmonieusement mêlés. Le Fun Festival promet de revenir encore plus fort l’année prochaine, au grand bonheur des amateurs de musique et d’actions de solidarité.