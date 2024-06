Colloque international, mardi à Rabat, sur la protection du patrimoine culturel lors des crises humanitaires

dimanche, 23 juin, 2024 à 10:02

Rabat – La Commission Nationale du Droit National Humanitaire organisera, mardi à Rabat, une conférence internationale sous le thème: “protection du patrimoine culturel lors des crises humanitaires et la question de l’effectivité”.

Initié en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce colloque s’inscrit dans le cadre de la commémoration par la communauté internationale du 70e anniversaire de l’adoption en 1954 de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, indique un communiqué de la Commission Nationale du Droit National Humanitaire, soulignant que le Royaume est partie prenante à cette convention, qui constitue un cadre de référence en matière de protection du patrimoine culturel.

Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de l’intérêt particulier qu’accorde le Maroc à la préservation du patrimoine national culturel et civilisationnel en termes de protection, de restauration, d’entretien et de valorisation, et de l’engagement permanent du Royaume en faveur de la protection et de la promotion du système du droit international humanitaire, ajoute la même source.

Le colloque a pour objectifs de discuter des défis liés à la mise en oeuvre de la protection du patrimoine culturel dans les situations des crises humanitaires, de passer en revue les bonnes pratiques internationales et les moyens de collaboration internationale afin de protéger les biens culturels dans les situations d’urgence, ainsi que de mettre en lumière les efforts nationaux déployés à cet égard, notamment l’expérience marocaine, selon le communiqué.

Il s’agit aussi de formuler une réponse institutionnelle collective aux questions soulevées quant à l’effectivité de la protection et de la préservation des biens culturels dans les zones de conflit armé et dans les situations des autres crises humanitaires, ainsi que de présenter des solutions innovantes pour soutenir les efforts internationaux visant à assurer la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel des pays.

Prendront part aux travaux de cette rencontre internationale des experts et des acteurs nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine du droit international humanitaire et de la protection du patrimoine culturel et des représentants des organisations internationales impliquées dans ce domaine, notamment l’UNESCO, et le Comité international de la Croix-Rouge.

Le colloque sera marqué aussi par la présence notamment des représentants des départements gouvernementaux et des institutions nationales concernées, de magistrats, de parlementaires et des représentants des agences relevant des Nations Unies, d’académiciens, ainsi que des associations de la société civile.