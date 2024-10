La conservation du patrimoine oral national, tributaire de la préservation du lien entre le passé et le présent (Écrivaine)

vendredi, 25 octobre, 2024 à 14:01

Rabat – L’écrivaine Fatima Chraïbi a souligné, jeudi à Rabat, la nécessité de préserver le patrimoine oral marocain en tant que “pont reliant le passé au présent”.

Invitée de la troisième session des rencontres patrimoniales des femmes “Lalla Moulati”, organisées par l’Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, Mme Chraïbi a mis en avant le rôle des femmes dans la transmission et l’ancrage de ce patrimoine, à travers notamment les proverbes, les dictons et les contes populaires.

La rencontre a été l’occasion pour l’écrivaine de revenir sur son ouvrage “Dans les jardins d’antan”, où elle a rassemblé le patrimoine oral, soulignant que sa passion pour documenter et préserver ce patrimoine pour les générations futures remonte à son jeune âge, quand elle avait ressenti la nécessité de rassembler, de documenter et de traduire ce qu’elle avait appris de son entourage.

Dans le premier chapitre de son ouvrage, Fatima Chraïbi présente au lecteur des prières et des louanges récités par les femmes d’antan, ainsi que des prières pour la protection, tandis que le deuxième chapitre est consacré aux proverbes relatifs aux salutations. Le troisième et dernier chapitre réunit, quant à lui, des proverbes sur l’amour, l’admiration, la séparation et la douleur ainsi que d’autres pensées et conseils.

La traduction de ce patrimoine n’a pas été une tâche facile, a-t-elle expliqué, affirmant qu’elle a réussi à adapter les mots et à les transformer en textes poétiques qui préservent et ancrent l’identité culturelle de la société marocaine, persuadée qu’il “n’y a pas d’avenir sans la mémoire du passé, ni de créativité sans les souvenirs d’hier”.

De son côté, la coordinatrice de la rencontre, Mina Lamghari, a indiqué que l’Association Ribat Al-Fath pour le développement durable a établi un programme riche en événements pour cette nouvelle saison, avec la participation de chercheuses, de créatrices et de spécialistes du patrimoine immatériel et d’historiennes.

Les rencontres patrimoniales des femmes constituent l’occasion de mettre en lumière les différents aspects du patrimoine marocain, à travers le parcours de figures féminine qui se sont illustrées dans les différents champs du patrimoine afin de faire connaître le legs hérité de leurs ancêtres, dans le cadre des efforts de l’Association pour renforcer la conscience culturelle et patrimoniale.