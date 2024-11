Cordoue célèbre la poésie, un pont culturel entre le Maroc et l’Andalousie

mercredi, 6 novembre, 2024 à 14:15

Cordoue – Le coup d’envoi de la rencontre littéraire “Almenara, le lieu de la lumière”, une manifestation organisée par le forum Ibn Rushd, a été donné mardi soir à Cordoue avec à la clé un hommage appuyé à la poésie marocaine et andalouse.

Organisé en partenariat avec l’Association collégiale des écrivains d’Andalousie sous le thème “Le Maroc et l’Andalousie, un même continent sentimental”, cet événement de trois jours rassemble une vingtaine de poètes et critiques littéraires venus du Maroc et d’Espagne, dans le but de célébrer la richesse du patrimoine culturel commun et de promouvoir le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Une pléiade de poètes marocains et espagnols se sont, ainsi, relayés lors d’une soirée poétique organisée dans l’écrin historique de l’Académie Royale de Cordoue. Dans ce lieu empreint de majesté, les voix des poètes se sont élevées avec des récitals de poésie traitant de sujets divers et variés, tels que la quête de la beauté, les souffrances, l’héritage des civilisations passées, ou encore l’amour et la fraternité qui unissent les peuples.

Les poèmes récités ont offert aux auditeurs un voyage poétique à travers le temps et dans l’espace, tissant des ponts invisibles entre le Maroc et l’Andalousie et éclairant la richesse du patrimoine commun qui lie ces deux rives méditerranéennes.

À travers ce dialogue poétique, les participants ont non seulement célébré la diversité de leurs cultures, mais ont aussi ouvert un chemin de compréhension et de respect mutuel, rendant hommage à une histoire partagée qui, aujourd’hui encore, continue d’inspirer la créativité et la réflexion.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association collégiale des écrivains d’Espagne, Manuel Gahete Jurado, a souligné que cette initiative vise à transcender les frontières culturelles et linguistiques, afin de valoriser la diversité des voix littéraires. Selon lui, cette rencontre est une manière de faire revivre l’héritage intellectuel et artistique de l’époque andalouse dans un esprit de dialogue.

“Depuis notre association, nous avons toujours nourri l’ambition de traverser ce petit détroit pour atteindre le coeur des hommes et femmes du Maroc avec cette écriture magnifique en arabe”, a-t-il indiqué, insistant sur l’importance de cet événement qui se veut un pont culturel entre les deux rives.

“Córdoba est une ville de rencontre qui a connu le califat le plus important du Xe siècle, à qui nous devons toutes les avancées en sciences, arts, médecine et poésie de l’époque. Par conséquent, c’est un devoir et une obligation que nous avons de faire revivre cette histoire et de la ramener au XXIe siècle”, a-t-il confié à la MAP.

Au-delà des mots, la rencontre “Almenara, le lieu de la lumière” se veut un véritable phare symbolique, visant à souligner la puissance de la poésie comme vecteur de dialogue et de respect mutuel.

Dans une déclaration similaire, le président de l’Association maroco-andalouse, Forum “Ibn Rochd”, José Sarria, a mis en exergue l’importance de cette rencontre pour favoriser un véritable échange entre écrivains des deux pays.

“Notre mission est d’ouvrir les portes pour que les poètes des deux rives puissent partager leurs pensées et leurs sentiments”, a-t-il relevé, notant que le Maroc et l’Andalousie partagent une “maison commune” qui se prête naturellement à un échange fraternel.

Même son de cloche chez le président de l’Association Internationale Humanisme Solidaire, Francisco Morales Lomas, pour qui cet évènement est une occasion unique afin de valoriser la contribution des poètes marocains auprès du public andalou et espagnol.

“Il est très important de faire connaître les poètes marocains en Espagne et en Andalousie en particulier, car il y a beaucoup d’ignorance à ce sujet”, a-t-il fait observer, ajoutant que la poésie marocaine contemporaine est d’une “grande envergure littéraire” et mérite une reconnaissance internationale.

Et de souligner que cette rencontre confirme que la parole est un outil essentiel pour la paix et l’inclusion, unissant des peuples partageant une histoire et un héritage riche en valeurs et en diversité culturelle.

La rencontre “Almenara, le lieu de la lumière” met en avant la perspective marocaine avec la participation de poètes et écrivains de renom. Pour Abdelaziz Gougas, poète et journaliste, ce dialogue culturel représente “un pont entre deux peuples voisins”, une opportunité de renforcer les relations de bon voisinage entre le Maroc et l’Espagne à travers la culture et la poésie.