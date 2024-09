Défilé de mode à Milan de la styliste et créatrice marocaine Hnia Harrati

dimanche, 22 septembre, 2024 à 21:38

A l’approche de la nouvelle saison de chasse, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) affirme redoubler d’efforts pour éradiquer le fléau du braconnage, soulignant avoir mis en place un dispositif de contrôle renforcé, démontrant ainsi sa détermination à protéger la faune marocaine et à poursuivre les contrevenants avec la plus grande rigueur pour faire face à la recrudescence d’actes de chasse illégale dans plusieurs régions du Royaume.