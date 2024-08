Le Duo Sarah & Ismail et l’artiste Gims ouvrent le bal de la 1ère édition de Amazingh Taghazout Bay

samedi, 3 août, 2024 à 21:47

Tahgazout – Le Duo Sarah & Ismail et l’artiste Gims ont ouvert vendredi soir, le bal de la 1ère édition de Amazingh Taghazout Bay organisée par l’agence de production culturelle “Seven PM”.

Duo harmonique acoustique captivant, Sarah & Ismail ont transporté le public dans un voyage musical mariant avec finesse les chansons amazighes aux harmonies vocales et aux instruments acoustiques.

La soirée d’ouverture de cette manifestation a été marquée également par un concert inoubliable animé par le chanteur congolais, Maître Gims, dont le style musical est influencé par le hip-hop et la dance, avec des touches pop et latino.

Avec plus de 18 concerts durant neuf jours, la première édition de Amazingh Taghazout Bay Festival qui se poursuivra jusqu’au 10 courant, prévoit une programmation musicale vibrante.

La première phase du line-up est marquée par la participation de plusieurs artistes de renom dont Dadju, Fehd Benchemsi & The Lallas, Oum, Mehdi Qamoum, Gnawa Diffusion, Jubantouja, Africa Band-Moroccan Tribute to Pink Floyd, Julian Marley, Mehdi Nassouli et Lartiste.

Selon les organisateurs, en plus des concerts, “Le village de Taghazout Bay” deviendra le lieu de vie pour les visiteurs et les habitants de la région.

Situé à Tawenza Square, à 20m de la scène principale, le Village abritera un food court aménagé qui accueillera des foodtrucks (cuisines locales et du monde), un espace de créateurs et une zone de gaming.

Et de poursuivre que Taghazout Bay, riche de sa culture berbère dynamique, ses plages de sable blanc et les montagnes majestueuses de l’Atlas en toile de fond, offre un cadre unique pour un festival de musique, notant que le nom “Amazingh” vient d’une combinaison inspirée de “Amazigh” et “Amazing” qui reflète un équilibre entre le patrimoine culturel de la région et l’expérience extraordinaire que le festival promet d’offrir.

Amazingh Taghazout Bay Festival vise à devenir le rendez-vous incontournable de l’été, célébrant ainsi la richesse culturelle et l’énergie créative de la région, selon l’agence de production culturelle “Seven PM”.