Eclairages à Casablanca sur l’importance de l’innovation technologique dans le secteur des médias

dimanche, 17 novembre, 2024 à 20:42

Casablanca – La 1ère édition de la conférence Internationale sur la Transformation Numérique dans les Médias s’est tenue samedi à Casablanca, avec un accent mis sur les mutations rapides que connait le champ médiatique à l’ère de la révolution technologique et de l’Intelligence artificielle.

Ce conclave est l’occasion de mettre en lumière l’impact des nouvelles technologies sur les médias et de permettre aux professionnels de partager les bonnes pratiques et les expériences, a affirmé Mohamed Kamal Ben Amghar, Directeur exécutif de cette conférence.

Dans une déclaration de presse à l’ouverture samedi des travaux, il a fait savoir que les discussions et les débats portent sur plusieurs questions lancinantes, entre autres l’intelligence artificielle ou encore les mégadonnées (big data) et leur contribution au développement des médias.

Et d’ajouter que cette conférence aborde également les défis posés devant les médias, notamment les Fake news et la protection des données, soulignant que son organisation s’inscrit dans le droit fil de la stratégie ‘’Maroc Digital 2030’’.

Pour sa part, le journaliste Abdelfettah Moumen a déclaré à la presse qu’il existe de multiples défis concernant notamment les rapports avec les nouvelles technologies, indiquant que

Le programme comprend 12 sessions de discussion et des ateliers pratiques visant à fournir des perspectives concrètes sur l’adoption des innovations numériques dans les médias traditionnels et modernes, tout particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle, a déclaré de son côté le journaliste Abdelfettah Moumen.

‘’Cette conférence est l’occasion pour les journalistes et aussi les créateurs de contenu et l’ensemble des acteurs dans le domaine des médias de découvrir les dernières tendances numériques ainsi que leurs impacts sur la production, la diffusion et la consommation de l’information’’, a-t-il assuré.

Prévue jusqu’à lundi prochain, cette conférence internationale sur la transformation numérique dans les médias met en présence des experts et des spécialistes dans le domaine des médias et des technologies numériques. Pour sa première édition, la conférence a pour objectif de présenter les derniers développements numériques qui redéfinissent l’industrie des médias, en se concentrant sur les stratégies favorisant l’adaptation aux transformations technologiques rapides.

Pour les organisateurs, cette conférence représente une opportunité précieuse pour les institutions médiatiques et les professionnels d’explorer les évolutions numériques et de tirer parti des expertises mondiales afin de développer des stratégies innovantes qui les aideront à relever les défis futurs dans un environnement médiatique en constante évolution.