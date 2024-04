Education nationale : Réunion à Madrid de la commission technique maroco-espagnole

vendredi, 26 avril, 2024 à 23:49

Madrid – La commission technique maroco-espagnole chargée de l’éducation a tenu, jeudi à Madrid, sa deuxième réunion consacrée à l’examen des aspects techniques relatifs à la mise en place des sections bilingues espagnoles au sein du système éducatif marocain.

Lors de cette réunion, présidée du côté marocain par Younes Shaimi, secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports – Département de l’Education nationale – et du côté espagnol par le Secrétaire d’Etat à l’Education du ministère de l’Education, de la formation professionnelle et du sport, José Manuel Bar, l’accent a été mis sur l’importance de mettre en œuvre le plan d’action conjoint pour la mise en application active des conventions signées entre les deux pays dans le domaine de l’éducation.

La commission s’est ainsi penchée sur les aspects techniques pour la mise en place des sections bilingues au sein du système éducatif marocain dans tous ses niveaux, et ce en application du Mémorandum d’Entente (MoU) signé à cet effet entre les deux pays lors de la dernière Réunion de haut niveau, tenue en février 2023 à Rabat.

Les deux parties ont, à cet égard, débattu du programme de formation des enseignants et du contenu des programmes sous le prisme de considérer l’espagnol en tant que langue d’enseignement.

Suivant le plan d’action conjoint dans ce domaine, les deux parties ont discuté des aspects liés à la formation et à la formation continue des enseignants, aux bourses et à la mise en place des écoles pilotes pour la création de sections bilingues d’espagnol dans le domaine scientifique dans les établissements secondaires du Royaume.

L’objectif est de rapprocher les systèmes éducatifs marocain et espagnol et de partager des informations, des expériences et les bonnes pratiques sur les systèmes éducatifs.

A cette occasion, il a été convenu de mettre en place un comité composé d’experts pédagogiques des deux pays pour avancer dans l’application du MoU afin d’établir, dans les plus brefs délais, un accord de partenariat permettant de renforcer l’apprentissage de la langue espagnole dans les écoles, collèges et lycées marocains à travers des sections bilingues.

Les deux parties ont aussi convenu de tenir la troisième réunion de la commission mixte maroco-espagnol au Maroc au mois d’octobre prochain.

Ont pris part à cette réunion, en plus des représentants du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.