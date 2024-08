El Jadida: Lever de rideau sur le moussem Moulay Abdallah Amghar

samedi, 10 août, 2024 à 12:40

El Jadida – Le rideau a été levé, vendredi à El Jadida, sur les activités du moussem Moulay Abdallah Amghar, l’une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles du Maroc, organisée jusqu’au 18 août sous le thème: “Les enjeux du Maroc entre racines et modernité”.