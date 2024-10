Essaouira: Vernissage de l’exposition conjointe “Art et Patrimoine” des artistes-peintres Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz

samedi, 5 octobre, 2024 à 13:46

Essaouira – L’exposition conjointe “Art et Patrimoine”, qui présente les dernières œuvres captivantes des artistes-peintres, Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz, s’est ouverte, vendredi à Essaouira, en présence d’une pléiade de personnalités du monde de l’art, de la culture et de la musique.