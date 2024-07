Fès : Clôture des formations au profit des associations dans le domaine des technologies numériques

vendredi, 12 juillet, 2024 à 15:51

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a souligné, vendredi à Rabat, la nécessité d’un changement de vision quant au modèle opérationnel et organisationnel des institutions financières internationales, vers une plus grande implication des pays en développement dans la gouvernance et le pilotage stratégique de ces institutions.