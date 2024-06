Fès: Coup d’envoi de la cinquième édition de “La Médina florissante”

jeudi, 27 juin, 2024 à 12:34

Fès – La cinquième édition de “La Médina florissante” a été lancée mardi à Fès avec pour objectifs de promouvoir les échanges culturels entre l’Italie et le Maroc dans le cadre historique de la médina de Fès.

A cette occasion, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a souligné, dans une déclaration à la MAP, le soutien de l’ambassade et de l’Institut culturel italien à cet événement organisé par la Fondation Ducci, mettant en avant la richesse du programme, qui présente non seulement la culture italienne, mais favorise aussi le dialogue entre l’Italie et le Maroc.

M. Barucco a rappelé le récent succès de la participation italienne au Festival des Musiques Sacrées de Fès, où la représentation du “Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi a attiré plus de 4.000 spectateurs à Bab Makina.

Le diplomate a également mis en relief l’importance de ces événements qui renforcent les liens profonds entre l’Italie et le Maroc, rappelant le jumelage historique entre Fès et Florence, l’un des premiers et des plus rares jumelages internationaux de la ville italienne.

Dans son intervention, Paolo Ducci, président de la Fondation Ducci, a rappelé les origines et l’importance de “La Médina florissante”, soulignant que cette initiative, lancée en 2014, vise à promouvoir le dialogue interculturel entre l’Europe et le monde arabe à travers l’art et la culture.

M. Ducci a mis en avant le rôle du Maroc, et particulièrement de Fès, dans ce dialogue méditerranéen. Il a expliqué que l’événement cherche à établir un “pont de dialogue durable” entre les deux rives de la Méditerranée, en s’appuyant sur des initiatives artistiques, des conférences d’experts et des échanges culturels.

Intervenant à cette occasion, Leoluca Orlando, député européen et ancien maire de Palerme, a souligné que la Méditerranée ne doit plus être une mer qui divise, mais plutôt qui unit les deux rives.

“Aujourd’hui, la Méditerranée ne représente que 1% des mers du monde, un petit plan d’eau, traversée pourtant par 20% de trafic maritime mondial, 30% de transport d’énergie (pétrole gaz et chimie) et 20% des réseaux de télécommunication”, a-t-il expliqué, soulignant que la Méditerranée n’utilise pas toutes les opportunités de cette nouvelle centralité.

Le parlementaire européen a également précisé que le Royaume du Maroc est devenu un exemple d’une vision d’avenir et de paix capable de combiner des racines et des ailes.

Cette première journée de la cinquième édition de “La Médina florissante” a offert un riche programme culturel, alliant arts visuels et musique. L’événement a débuté par le vernissage de l’exposition “Rencontres rapprochées”, mettant en lumière les œuvres des artistes Mohamed Mourabiti et Filippo Rossi. La soirée s’est poursuivie avec une représentation musicale “La Canterina”, un opera buffa en deux actes datant de 1766.

Organisé conjointement par la Fondation Ducci, l’Association Fès-Saiss, le Centre culturel Les Étoiles de la Médina, affilié à la Fondation Ali Zoua, le Centre international pour le dialogue interculturel, avec l’appui de l’ambassade d’Italie au Maroc, cet évènement, qui se poursuit jusqu’au 27 juin, comprend des expositions, des rencontres et des concerts mettant en vedette des artistes italiens et marocains.