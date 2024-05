Festival de Fès: Le concert de Sami Yusuf remporte un franc succès, aucun cas de bousculade n’a été enregistré (organisateurs)

mardi, 28 mai, 2024 à 13:37

Fès – Le concert de l’artiste Sami Yusuf, qui s’est produit samedi dernier dans le cadre du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, a rencontré un franc succès, soulignent les organisateurs, qui précisent qu’aucun cas de bousculade ou d’actes violents n’a été enregistré lors de cet événement.

La Fondation Esprit de Fès, organisatrice du Festival, qui réagissait mardi à “la parution de certaines publications très exagérées concernant des incidents limités survenus en marge du concert de l’artiste Sami Yusuf”, note que le spectacle de Sami Yusuf a connu une affluence exceptionnelle de 5.000 spectateurs, l’artiste ayant attiré un nombre important de spectateurs du Maroc et de l’étranger.

La Fondation Esprit de Fès fait remarquer, dans une mise au point, que le concert de Sami Yusuf, qui s’est ouvert à 21h à Bab Al Makina, a été un franc succès, offrant une prouesse artistique et musicale qui a sublimé la grande majorité des spectateurs.

Se tenant en plein air, au sein de la place emblématique de Bab Makina, le concert a été organisé sous forme de zones, chacune donnant accès à un nombre limitée de places et de tickets selon la zone sélectionnée par les spectateurs, explique-t-on, ajoutant qu’un quota de spectateurs debout a pu être également admis.

Lorsque les “jauges” prévues pour chaque espace ont atteint leur maximum, la gestion des accès n’a été guidée que par le plus haut souci de sécurité du public, souligne la Fondation Esprit de Fès, qui note qu’”aucun cas de bousculade ou d’actes violents n’a été enregistré et ce malgré l’affluence record”.

“Les organisateurs sont conscients qu’un nombre relativement restreint de spectateurs n’a pu accéder au spectacle et regrettent vivement la déception ce ces fans”, relève la même source, ajoutant qu’une telle situation “peut arriver lors de concerts en plein air surtout lorsque les artistes sont reconnus et attirent les foules”.

La Fondation Esprit de Fès regrette “ces cas isolés” et tient à remercier l’ensemble des agents de force publique et de sécurité qui ont fait preuve d’un haut niveau de responsabilité et de courtoisie avec le public.

Elle a également fait savoir que les contacts sont en cours avec les festivaliers concernés afin d’apporter toutes les clarifications nécessaires et les réponses adéquates.