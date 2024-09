Festival international du cinéma de montagne : Le cinéma à ciel ouvert enchante les familles d’Ouzoud

vendredi, 6 septembre, 2024 à 9:53

Commune d’Ait Taguella (Azilal) – Une programmation cinématographique riche et diversifiée est proposée aux amoureux et passionnés du septième art dans la localité montagneuse d’Ouzoud, à l’occasion de la 2ème édition du Festival international du cinéma de montagne d’Ouzoud.

Jeunes et moins jeunes, passionnés et amoureux du cinéma profitent le long de cinq jours d’une projection à ciel ouvert à la belle étoile, un concept original et fort qui ambitionne de rapprocher le cinéma des habitants de cette localité niché dans les sommets d’Azilal.

Dans le cadre de cette programmation, les plus grands succès cinématographiques marocains sont projetés chaque jour une fois la nuit tombée au plus grand bonheur des cinéphiles, familles et touristes des somptueuses cascades d’Ouzoud.

Cette expérience unique où la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable donne à voir les films marocains des plus légendaires dans le cadre d’une approche qui tend à démocratiser l’accès au cinéma au profit des habitants de cette zone à forte dominante montagneuse.

Des familles entières prennent d’assaut la place d’Ouzoud où est projetée une belle affiche de films marocains au même titre que “Lalla Houbi”, “Al milliard”, “Histoire d’un lutteur mchaouch” et bien encore.

Dans une déclaration à la MAP, plusieurs spectateurs ont fait part de leur satisfaction de cette louable initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable qui leur a offert la possibilité de découvrir des chefs d’oeuvre cinématographiques d’exception, rappelant que cette expérience unique fait sortir cette petite localité de sa routine et contribue à la revitalisation de la dynamique économique et commerciale en plus de son rôle dans l’accélération du développement et la création de nouveaux relais de croissance.

Selon les organisateurs, l’objectif de cette louable initiative est d’intégrer la région Béni Mellal-Khénifra et plus particulièrement la province d’Azilal dans une dynamique positive en utilisant le cinéma comme levier économique.

L’organisation de ce Festival intervient dans un contexte marqué par la crise d’eau qui impose de repenser des solutions innovantes pour assurer une bonne gouvernance en matière de gestion des ressources hydriques mais aussi pour identifier des alternatives stratégiques susceptibles de favoriser le développement de cette communauté rurale.

La deuxième édition du Festival international du cinéma de montagne s’est ouverte, mardi dernier, à Ouzoud, avec la participation d’une belle brochette de cinéastes marocains et étrangers.

Organisé du 3 au 7 septembre à l’initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre Cinématographique Marocain, cet événement culturel se veut une occasion de rapprocher le cinéma de la population dans cette région au patrimoine riche, mais où l’offre artistique reste encore restreinte.

La 2ème édition de ce festival qui aspire à promouvoir le 7ème art comme levier de développement économique et social local s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à valoriser et à protéger le patrimoine culturel du Maroc, à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la nécessité de préserver le patrimoine naturel et à promouvoir des initiatives de développement durable dans le monde rural dans tout le Royaume.

Le Festival proposera le long de cinq jours une programmation variée comprenant une compétition de films, des projections en plein air sur la place publique d’Ouzoud, ainsi que des conférences et masterclass animées par des professionnels de cinéma et des réalisateurs de renom.

La compétition officielle verra la projection de longs-métrages, courts-métrages et de films documentaires de renommée internationale, en présence d’invités prestigieux venant d’Afrique, d’Europe et d’Asie.