Le Festival International du Film de Marrakech rend hommage à trois grandes figures du cinéma national et mondial

mercredi, 30 octobre, 2024 à 10:31

Rabat – La 21ème édition du Festival International du Film de Marrakech rendra hommage à trois grandes figures du cinéma national et mondial, à savoir l’actrice marocaine feue Naïma El Mcherqui, l’acteur et réalisateur américain Sean Penn et le réalisateur canadien David Cronenberg.

A l’occasion de cette 21ème édition, prévue du 29 novembre au 7 décembre, le Festival a choisi d’honorer trois immenses artistes dont l’apport et l’influence ont, depuis plusieurs décennies, fortement marqué le paysage cinématographique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit de l’actrice marocaine iconique Naïma Elmcherqui, disparue récemment et à laquelle sera rendu un hommage posthume, l’acteur et réalisateur américain doublement oscarisé Sean Penn et le réalisateur canadien culte, David Cronenberg, explique-t-on.

“Décédée le 5 octobre dernier, Naïma El Mcherqui était une véritable icône et l’une des personnalités les plus appréciées du public marocain. Son talent exceptionnel, son élégance naturelle et sa bienveillance légendaire ont illuminé la scène culturelle marocaine depuis les années 60”, ajoute la même source, notant que “sa carrière, qui l’a menée des planches de théâtre au grand écran, en passant par la télévision, lui a permis d’incarner une multitude de rôles et de toucher les cœurs de plusieurs générations de Marocains”.

“Grande dame aux engagements multiples et à la personnalité attachante, ambassadrice infatigable de la culture marocaine, elle était aussi une amie fidèle du Festival et a fait partie du conseil d’administration de sa Fondation. Son départ a laissé un grand vide dans le paysage culturel national”, poursuit le communiqué, soulignant qu’”en lui rendant un hommage posthume, le Festival honore la mémoire de cette artiste d’exception et femme d’engagement, qui laisse derrière elle une œuvre d’une remarquable richesse”.

“Révélé dès ses premiers rôles, Sean Penn s’impose dans les années 80 et 90 comme l’un des comédiens les plus doués de sa génération et collabore avec des cinéastes prestigieux tels que Brian de Palma, Oliver Stone, David Fincher, Terrence Malick ou Woody Allen. Son jeu intense, sa passion et son dévouement pour son métier crèvent l’écran, il enchaîne les rôles marquants où il interroge souvent les racines du mal en incarnant tour à tour des personnages de policier, de soldat, d’avocat, de condamné à mort ou de père éploré”, indiquent les organisateurs.

Le cinéaste américain cumule les prix les plus prestigieux, comme celui de la meilleure interprétation au Festival de Cannes et deux Oscars du meilleur acteur, rappelle la même source, notant que “Sean Penn n’est pas seulement l’un des plus grands acteurs du cinéma contemporain, il est aussi un réalisateur reconnu aux films acclamés par la critique”.

“Artiste éminemment engagé, Sean Penn met sa notoriété au service de nombreuses causes. A l’occasion de sa première participation au Festival, il nous a fait part de sa joie de découvrir le Maroc et le public de Marrakech”, précise le communiqué.

Figure de premier plan du cinéma contemporain, David Cronenberg a construit, en l’espace de six décennies, une œuvre d’une grande singularité, qui fascine autant qu’elle bouscule et interroge, au fil de ses thèmes de prédilection : la technologie, le corps et la maladie.

Cinéaste du paranormal et du surnaturel, Cronenberg a très vite atteint un statut d’auteur culte auprès de nombreux réalisateurs des générations suivantes, qui le citent comme une influence majeure. Des années 80 à aujourd’hui, il a collaboré avec de grands acteurs tels que Jeremy Irons, Viggo Mortensen, Ralph Fiennes, Jude Law, Willem Dafoe et plus récemment, Julianne Moore, Robert Pattinson et Kristen Stewart.

“Cela fait des années que j’entends dire que le Festival International du Film de Marrakech est merveilleux, et voilà enfin que les étoiles se sont alignées et que je m’y rends. Ce qui est encore plus merveilleux, c’est que je ne vais pas seulement avoir la chance de découvrir le festival, mais aussi de recevoir ce magnifique prix prestigieux pour mon demi-siècle de travail. Quel enchantement et quel honneur !”, a déclaré le réalisateur canadien cité par le communiqué.

Primé à Cannes et à Venise, Cronenberg, auteur d’une filmographie riche de 23 longs métrages, est l’un des artistes les plus respectés de notre époque.

Depuis sa création, le Festival International du Film de Marrakech a pour tradition de rendre hommage aux plus grands noms du cinéma.