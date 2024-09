Festival “Joudour” : Mise en exergue des liens historiques entre Essaouira et la péninsule Ibérique

vendredi, 20 septembre, 2024 à 19:38

Essaouira – Des professeurs universitaires et des chercheurs marocains et étrangers ont mis en exergue, vendredi à Essaouira, la profondeur des liens historiques et culturels entre la Cité des Alizés, anciennement connue sous le nom de Mogador, et les pays de la péninsule Ibérique.