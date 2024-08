Festival Malhounyat d’Azemmour : La 12ème édition célèbre la déclaration du Malhoune patrimoine culturel immatériel de l’humanité

vendredi, 23 août, 2024 à 14:14

Azemmour – La 12ème édition du Festival international Malhounyat, prévue du 5 au 7 septembre prochain à Azemmour, sera dédiée à la célébration de l’inscription du Malhoune, en décembre dernier, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ont indiqué les organisateurs.

Cette manifestation culturelle est initiée par l’Association provinciale des affaires culturelle d’El Jadida (APAC) avec le soutien du Groupe OCP et sous l’égide de la Province d’El Jadida.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition, organisée en coopération avec l’Académie du Royaume, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région Casablanca-Settat, le Conseil Provincial d’El Jadida et la commune d’Azemmour, verra la participation des artistes Redwan El Asmar, Cheickh Hamza Boukhlifi, Chaymae Erredaf, Haj Benkhama, Troupe “Griha Roudania”, Troupe “Jnane Nebbi de l’art Beldi”, Abdelkrim Sadiki, Mustapha Khlifi, Zakaria Moufid, Said Belmekki, Abdelhadi Benghanem et Driss Zaarouri.

Au plan académique, a précisé la même source, le Festival Malhounyat débattra d’un thème d’actualité à travers la question centrale : “Que faire après la reconnaissance du Malhoune en tant que patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco?”.