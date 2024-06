Festival des musiques sacrées: le groupe espagnol Romances–Accademia del Piacere et l’Artean Ensemble en concert à Fès

dimanche, 2 juin, 2024 à 16:32

Fès – Le groupe Romances–Accademia del Piacere et l’Artean Ensemble, l’un des plus anciens d’Espagne et d’Europe, a séduit, samedi, le public du 27ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde par une musique et des chants originaux aux couleurs de l’Orient et de l’Andalousie.

Connu comme étant l’un des ensembles de musique les plus prestigieux et anciens d’Espagne et d’Europe, l’ensemble, dirigé par le talentueux musicien Fahmi Alghai, a su transporter, en compagnie de la chanteuse et actrice Ghalia Benali, le public dans un voyage de découverte de différentes expressions musicales mêlant cet Esprit de l’Andalus aux musiques gitane, orientale et soufie.

Mélangés dans le creuset de la marginalisation avec les gitans et peuples migrateurs de toutes sortes, les derniers Maures ont ajouté leurs mélismes à l’ADN musical andalou: cette façon unique de vocaliser qui, au-delà des preuves musicologiques, exalte profondément l’âme espagnole.

Aux côtés des autres chanteuses et chanteurs du groupe, la magnifique voix de Ghalia Benali a donné un charme oriental original à ce concert. Cette chanteuse d’origine tunisienne est capable d’exprimer son art à travers une multitude d’expressions, du baroque à l’ancienne musique, d’Oum Kalthoum à la poésie soufie ou à la musique indienne.

“Ça fait longtemps que j’entends parler de ce festival qui est aujourd’hui à sa 27ème édition”, a confié à la MAP, Ghalia Benali qui est également compositrice, ajoutant que “je suis très contente de participer enfin” à cette manifestation et surtout “visiter Fès, une ville qui m’appelle depuis très longtemps et chanter devant un public qui vient de partout du Maroc et de l’étranger”.

“Le concert d’aujourd’hui rassemble trois groupes dont Accademia del Piacere, basé à Séville et qui fait de la musique ancienne espagnole, l’Artean Ensemble (un ensemble de voix) et moi avec mes musiques et textes”, a-t-elle fait savoir.

“Nous avons travaillé ensemble grâce à Accademia del Piacere qui nous a rassemblés et nous étions honorés d’être là”, a dit Ghalia Benali.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival se tient du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème “La Quête de l’Esprit Al-Andalus”.

Lors de cette édition, l’Espagne a été choisie comme invité d’honneur pour célébrer les liens historiques et présents qui unissent l’Espagne et le Maroc.

La 27ème édition de ce festival, moment privilégié de l’esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, est marquée par une programmation musicale rassemblant plusieurs artistes et troupes des deux pays qui exprimeront à travers leurs fusions et leurs spectacles cette dimension particulière d’ouverture, d’harmonie et de vivre ensemble pour un futur meilleur.