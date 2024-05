Festival des Musiques sacrées: la musique suisse traditionnelle fait sensation à Jnan Sbil

vendredi, 31 mai, 2024 à 20:51

Fès – Le groupe musical helvétique “Treibhorn”, un défricheur de la musique traditionnelle suisse, a fait sensation, vendredi, avec un concert inédit au magnifique jardin Jnan Sbil, dans le cadre du 27ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde.

Enracinée dans la tradition, mais interprétée de manière rafraîchissante et transcendant les styles, “Treibhorn” a emmené le public, composé de marocains et d’étrangers de différentes nationalité, par monts et par vaux à travers de luxuriants pâturages sonores tout droit venus des Alpes. Et le Cor des Alpes, était l’instrument vedette de ce spectacle aux couleurs de la campagne suisse.

Treibhörnler Roger Konrad (cor des Alpes, corténor, voix) et Bruno Zemp (cor des Alpes, trombone) explorent, avec Adrian Schäublin au piano & sampling, Madlaina Küng à la contrebasse, ainsi que Erich Güntensperger à la batterie, de nouveaux sentiers de la musique populaire. En tant qu’invitée, la célèbre et novatrice yodleuse Franziska Wigger complète le paysage sonore de Treibhorn.

Roger Konrad a exprimé dans une déclaration à la MAP, sa joie de se produire au Maroc “un pays singulier”, ajoutant que “nous avons aimé les gens ici et nous étions très heureux d’animer ce concert dans ce magnifique parc” de Jnan Sbil.

“Nous sommes pour la première fois au Maroc et il était spécial pour nous de présenter ici notre musique suisse”, a confié de son côté, Adrian Schäublin, un autre membre du groupe.

Les compositions de ce groupe, pour la plupart, originales, font ressortir tout le spectre sonore de l’instrument ancestral. Treibhorn suscite l’enthousiasme par ses improvisations enjouées ou par son côté grandiose et mystique, à l’image du monde alpin suisse.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival se tient du 24 mai au 1er juin sous le thème “La Quête de l’Esprit Al-Andalus”.

Ce rendez-vous incontournable, qui fait désormais partie des plus grandes manifestations culturelles dans le monde, prévoit de même la participation d’artistes représentant plusieurs pays.

Il s’agit, entre autres, de la chanteuse d’origine syrienne Naïssam Jalal, Nedyalko Nedyalkov Quartet (Bulgarie), Khadija El Afrit (Tunisie), Walid Benselim, Young Musicians european orchestra, et Madalena (chœur féminin), outre des nuits soufies.