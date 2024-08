Festival des Plages : Le jeune artiste Mehdi Fadili met le feu sur la scène de Nador

dimanche, 18 août, 2024 à 15:04

Nador – Le Festival des Plages de Maroc Telecom continue d’émerveiller les festivaliers de Nador avec une programmation riche et diversifiée qui ravit tous les goûts.

Pour le grand bonheur des habitants et visiteurs de Nador, la scène montée sur la splendide corniche de cette ville avec sa belle vue sur la lagune de Marchica a accueilli, samedi soir, le jeune artiste Mehdi Fadili, et ce dans le cadre de la 20-ème édition du Festival des Plages organisé par Maroc Telecom.

Fadili a gratifié le public venu en masse pour assister à son concert en interprétant avec passion certaines de ses tubes à succès telles ’’Mriyech’’ et ’’Msimima’’.

Ce jeune artiste aux talents multiples a conquis aussi l’audience avec d’autres chansons proposant un mélange séduisant d’influences et de styles musicaux (raï, chaâbi,…).

Ce festival qui propose une programmation riche et varié a le mérite d’offrir l’occasion aux artistes de retrouver le public marocain dans plusieurs villes du Royaume pendant cette saison estivale, a dit l’artiste Fadili.

Dans une déclaration à la MAP, il a loué le professionnalisme des organisateurs et les mesures prises par les différentes parties concernées pour le bon déroulement de cette 20-ème édition, exprimant son admiration pour le public connaisseur et mélomane de Nador.

Fadili, qui est à sa deuxième participation cette année au Festival des Plages, a révélé par la même occasion la sortie très prochainement d’un nouveau tube qui viendra enrichir son répertoire, formulant le souhait que sa nouvelle chanson romantique rencontre un succès auprès du grand public.

Il a par ailleurs mis l’accent sur le rôle que doivent jouer les artistes marocains afin de contribuer à la préservation de notre patrimoine musical, notant que le Festival des Plages est l’une des manifestations culturelles et artistiques qui permettent au public, notamment les jeunes, de découvrir et d’apprécier la richesse et la diversité des traditions musicales au Maroc.

Le Festival des Plages de Maroc Telecom offre une expérience musicale exceptionnelle avec des soirées riches en diversité musicale et une programmation variée qui répond aux goûts des festivaliers de toutes générations.

Depuis sa création en 2002, le Festival des Plages s’engage à promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique, tout en favorisant l’échange culturel, permettant ainsi à un très large public de découvrir la diversité musicale du Royaume.