Festival des Plages : La star de la musique Reggada ’’Talbi One’’ enchante la scène de Saïdia

vendredi, 16 août, 2024 à 17:16

Saïdia – La star de la musique Reggada ’’Talbi One’’ a donné, jeudi soir à Saïdia, un concert musical envoûtant marquant l’ouverture de la scène de cette ville de la Région de l’Oriental dans le cadre de la 20-ème édition du “Festival des plages” organisé par “Maroc Telecom”.

Donnant libre court à son talent, l’artiste Berkani ’’Talbi One’’, de son vrai nom Abdelkader Talbi, a fait vibrer le public aux rythmes de ses chansons variées interprétées avec son habituel enthousiasme et sa forte interaction avec le public venu en masse, créant une ambiance féérique sur la plage de Saïdia, la perle bleu de l’Oriental.

Destination touristique de plus en plus attractive, la ville de Saïdia accueille pendant la saison estivale un grand nombre de visiteurs venus des différentes régions du Royaume.

Lors de cette soirée somptueuse, Talbi One a envoûté un public varié et une plage comble avec ses chansons les plus connues, dont ’’Sougui Bellati’’, ‘’Bouhali’’ ou encore ”Rwah Kbali’’.

S’exprimant à cette occasion, ’’Talibi One’’ a fait part de sa joie de retrouver ses fans sur la scène de Saïdia dans le cadre de la 20-ème édition du “Festival des plages” de Maroc Telecom.

Dans une déclaration à la MAP, il a mis en avant la bonne organisation du Festival des Plages et la qualité de sa programmation, notant que cet événement culturel et artistique ne ce cesse de gagner en notoriété année après année.

Avant que la star de la soirée ne monte sur scène, le groupe ’’Orchestre Sebti’’ a vécu d’agréables moments artistiques avec le public, avec au menu l’interprétation d’un certain nombre de chansons populaires et patriotiques, dont la célèbre chanson ’’Nidae Al Hassan’’, poussant les festivaliers à reprendre en chœur ce tube à succès.

Le Festival des Plages de Maroc Telecom offre une expérience musicale exceptionnelle avec des soirées riches en diversité musicale et une programmation variée qui répond aux goûts des festivaliers de toutes générations.

Depuis sa création en 2002, le “Festival des Plages” de Maroc Telecom s’engage à promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique, tout en favorisant l’échange culturel, permettant ainsi à un très large public de découvrir la diversité musicale du Royaume.