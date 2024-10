FIFM – 7ème édition des Ateliers de l’Atlas: Liste des projets et films sélectionnés

vendredi, 25 octobre, 2024 à 11:31

Rabat – Voici la liste des projets et films sélectionnés à la 7ème édition des Ateliers de l’Atlas, qui se tiendra du 1er au 5 décembre prochain à Marrakech, dans le cadre du Festival International du Film de Marrakech:

Projets en développement

-Alicante – Lina Soualem (Algérie) – 1er film de fiction

-Flowers of the dead (Flôr di finado) – Nuno Miranda (Cap-Vert) – 1er film

-Ici repose – Moly Kane (Sénégal) – 1er film

-The last beast of atlas – Walid Messnaoui (Maroc) – 1er film

-Lucky girl (chanceuse) – Linda Lô (Sénégal) – 1er film

-The orange grove – Murad Abu Eisheh (Jordanie) – 1er film

-Princesse Téné – Fabien Dao (Burkina Faso) – 1er film

-Pure Madness (Pure folie) – Inès Arsi (Tunisie) – doc – 1er film

-Samir, The Accidental Spy (Samir, Espion malgré lui) – Charlotte Rabate (Syrie) – 1er film

-She shelter (le refuge) – Talal Selhami (Maroc) – 3e film

-She source (al madda) – Mouloud Ouyahia (Algérie) – 1er film

-Sour Turn, 2023 (à vous, 2023) – Cynthia Sawma (Liban) – 1er film

Regards sur l’Atlas (Projets marocains en développement)

-And still i rise (à balles perdues, mon âme gagnée) – Djanis Bouzyani (Maroc) | doc – 1er film

-Dar Marjana – Lamia Lazrak (Maroc) | doc – 1er film

-Fatwa – Mohamed El Badaoui (Maroc) – 4e film

-The field (le champ) – Mohamed Bouhari (Maroc) – 1er film

-The nours (les frères nour) – Yassine Iguenfer (Maroc) – 1er film

Films en tournage ou en postproduction

-Aisha can’t fly away – Morad Mostafa (Egypte) – 1er film

-All that’s left of you – Cherien Dabis (Palestine) – 3e film

-Aardi – Tala Hadid (Maroc) – 3e film

-Behind the palm trees – Meryem Benm’barek (Maroc) – 2e film

-Chronicles from the siege – Abdallah Alkhatib (Palestine) – 2e film

-In the shadows of good fortune – Babatunde Apalowo (Nigéria) – 2e film

-It’s a sad and beautiful world – Cyril Aris (Liban) – 1er film de fiction

-Laundry (Uhlanjululo) – Zamo Mkhwanazi (Afrique du Sud) – 1er film

-Once upon a time in Gaza – Tarzan & Arab Nasser (Palestine) – 3e film

Atlas film showcase (film en fin de montage en recherche d’une première en festival)

El Sett – Marwan Hamed (Egypte)

Liste des professionnels marocains sélectionnés à atlas station

-Youssef Amar – producteur

-Khaoula Assebab – réalisatrice et productrice

-Zineb Chafchaouni Moussaoui – réalisatrice

-Meriame Essadak – productrice

-Aymane Hammou – réalisateur et producteur

-Hicham Harrag – réalisateur et producteur

-Samir Harrag – réalisateur et producteur

-Safae Lahgazi Alaoui – réalisatrice

-Jabrane Lakhssassi – réalisateur et producteur

-Basma Rkioui – réalisatrice et productrice.