La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat publie le premier numéro de sa revue “Roya”

vendredi, 10 mai, 2024 à 21:40

Rabat – La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé, vendredi à Rabat, une cérémonie dédiée à la présentation du premier numéro de sa revue “Roya”, dans le cadre de la 29e édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL).

Ce numéro de 84 pages présente les créations de collégiens dans divers genres de productions journalistiques (reportage, interview et portrait), littéraires (poésie et conte) et artistiques (bande dessinée et photo), toutes autour du thème de l’année : “Le patrimoine immatériel à Rabat”.

La parution de ce magazine, le premier du genre au Maroc consacré au patrimoine et réalisé par des jeunes âgés de 12 à 15 ans, s’inscrit dans le cadre du programme éducatif “Je découvre mon Patrimoine” de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, qui vise à sensibiliser les collégiens et les cadres éducatifs à l’importance de la préservation du patrimoine culturel.

La Fondation a opté, conformément aux orientations de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, pour le thème du patrimoine immatériel en tant qu’axe central de cette année pour son programme “Je découvre mon Patrimoine” dédié aux collégiens de Rabat, Salé et Témara, a indiqué Mouna Belbekri, responsable des programmes éducatifs à la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, dans une allocution de circonstance.

La Fondation, a-t-elle précisé, s’appuie sur l’éducation culturelle et artistique pour éduquer les jeunes, considérant les apprenants comme élément productif qui contribue au processus de transmission du patrimoine entre les générations sous la supervision de leurs enseignants.

Le choix de “Roya” comme nom du magazine s’inscrit dans la volonté de mettre en valeur la vision de ces jeunes sur leur patrimoine et le degré de leur assimilation des pratiques de leurs ancêtres, de leur savoir-faire et de leurs savoirs transmis de génération en génération, a-t-elle expliqué, relevant que ceci reflète l’étendue de leur capacité à transmettre ces connaissances aux générations futures.

De son côté, Éric Falt, directeur du Bureau de l’Organisat des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) pour le Maghreb au Maroc, a salué le travail réalisé par la Fondation pour servir et faire connaître ce riche patrimoine, soulignant l’importance du partenariat entre l’Unesco et la Fondation, ce qui “permet de développer des initiatives pour préserver le patrimoine immatériel au Maroc et en Afrique”.

Il a notamment salué le programme “Je découvre mon Patrimoine” dans le cadre duquel il a été procédé à l’adaptation de matériels pédagogiques conçus par l’Unesco au contexte local, dans le but de permettre aux jeunes de découvrir et d’assimiler le patrimoine de leur ville.

M. Falt a en outre souligné l’importance de l’initiative de la Fondation de publier le magazine “Roya” qui présente différentes perceptions et visions de cette génération pour son patrimoine.

Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en exergue l’importance de l’éducation au patrimoine à travers l’art et la culture avec un programme riche et diversifié, ponctué de séances d’échanges avec les jeunes créateurs ayant contribué à cette publication, avec leurs professeurs et encadrants, ainsi que des membres du comité de suivi du programme et le jury du magazine, qui sont revenus sur les différentes étapes de réalisation de la publication.