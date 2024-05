ISIC: lancement d’une plateforme numérique de production et d’expression journalistique des étudiants

vendredi, 31 mai, 2024 à 22:59

Rabat – L’Institut supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) a lancé, vendredi à Rabat, avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et en partenariat avec le Centre de recherches et d’éducation aux médias (CREM), une plateforme numérique pédagogique et professionnelle baptisée “Le Magazine”, dédiée à la production et à l’expression journalistique de ses étudiants, sous la supervision de leurs professeurs.