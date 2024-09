Un journal français vante les charmes des villes marocaines pour un séjour doux en automne

jeudi, 12 septembre, 2024 à 9:26

Paris – Le quotidien régional français “Le Dauphiné Libéré” a publié, jeudi, un reportage photos et lancé un sondage vantant les charmes des villes marocaines pour un séjour doux en automne.

“De septembre à novembre, l’Afrique du nord encore tiède, invite à se délasser entre étals colorés d’épices, féériques étendues de dunes, magnifiques palais orangés, vastes et vertes oasis et inoubliables cités berbères… Les mille et une nuits se racontent…”, lit-on en introduction de ce reportage.

Pour la publication, Marrakech, “fait partie des immanquables ! A forcément inscrire au planning : la place Jamaa El-Fna, les jardins Majorelle, le musée d’YSL, la palmeraie, le palais de la Bahia, la mosquée Koutoubia, la Médina”.

Rabat, la capitale administrative du Maroc, 2ème plus grande agglomération du Royaume, inscrite à l’UNESCO depuis 2013, poursuit la publication, “invite aussi à de belles escapades : marcher au cœur de la Kasbah des Oudayas, visiter le musée des civilisations, se recueillir à la cathédrale Saint-Pierre, se rafraichir au jardin d’essais botaniques, s’attarder dans les parages de la nécropole de Chellah, faire quelques emplettes au souk”.

L’auteur du reportage est également tombé sous le charme de la “ville bleue” de Chefchaouen, célèbre pour ses façades et ses arches aux nuances indigo qui laisse rêveur ou encore Fès, l’éternelle, “qui jouit encore d’un riche passé culture”, sans oublier “Tanger, authentique mais néanmoins cosmopolite qui suggère de belles découvertes” et la ville d’Essaouira “qui s’inscrit en bourgade balnéaire idéale pour prendre un grand bol d’air et de dépaysement”.

En passant par Agadir, “ancien port de pêche qui s’affiche désormais comme la 2ème ville touristique du pays”, le journal, note que le Maroc “recèle aussi des trésors naturels à découvrir à pied ou à dos de dromadaires, comme cet abris des singes farceurs, les cascades d’Ouzoud qui rafraichissent et émerveillent petits et grands”.

Le Sahara et l’Atlas marocains figurent également dans ce palmarès qui invite au voyage notamment “dans les environs de l’erg Chebbi qui s’offrent en décors lunaires et villages nomades où passer quelques nuits mémorables en bivouac, à la recherche des plus belles étoiles”.

Le journal invite enfin à la découverte “des villages fortifiés les plus renommés et les mieux conservés de la région de Ouarzazate : Aït-ben-Haddou, classé à l’UNESCO, site de tournages cinématographiques mythiques de Lawrence d’Arabie et de Prince of Persia”.